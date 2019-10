Continua el culebrón PSG - Ben Arfa: el futbolista denuncia al club

Tras dejar el club parisino en verano de 2018, Ben Arfa sigue en guerra judicial con el Paris Saint Germain por impagos. El jugador francés reclama ocho millones de euros a la entidad parisina por primas que el club decidió no pagar. Por lo tanto, el jugador ha presentado un recurso este jueves en el Tribunal del Trabajo de París.

"Hasta jugadores como Neymar se sorprendían de que no jugara con el PSG. Decían todos mis compañeros que era muy bueno en los entrenamientos. Decidí seguir en el PSG porque no le temo a la adversidad y estaba convencido de que jugaría", declaró Ben Arfa sobre la polémica con sus pocos minutos en el conjunto galo y su rendimiento en los entrenamientos.

El futbolista denuncia acoso laboral, ya que no se correspondía su rendimiento en los entrenamientos con lo poco jugado en los partidos, algo que él y su abogado no han dudado en reclamar. Este último, con la ley en la mano, reclama al club parisino 8 millones de euros en primas que no han pagado.

El club lo niega

Por la otra parte, el abogado del club ha afirmado que el impago está justificado, ya que el jugador no rendía en los entrenamientos y su actitud no era la idónea. "Todos sabían que no rendía en los entrenamientos y que fingía muchas situaciones", afirmó el profesional. Se ha dado a conocer que la decisión final sobre el caso se dará el próximo 16 de diciembre.

[Más información: Dani Alves y su confesión sobre su etapa en París: "Son bastante racistas"]