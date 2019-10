El presidente del Extremadura llamó "cara mojón" al árbitro VAR y fue retirado por la Policía

El VAR ha vuelto a desatar la polémica en un campo del fútbol español. El presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, tuvo un fuerte rifirrafe con el cuerpo arbitral al final del partido que enfrentó a su equipo contra la Ponferradina. "Cara mojón", fue el insulto con el que se refirió al colegiado Figueroa Vázquez y al técnico del VAR José Antonio Rodríguez Serrano.

El acta arbitral

"Al finalizar el partido y estando el equipo arbitral en el túnel de vestuarios, una persona identificada como D. Manuel Franganillo Laguía, Presidente de la Extremadura U.D., se acercó al técnico de VAR, D. José Antonio Rodríguez Serrano, dirigiéndose a él gritando en los siguientes términos: '¡Cara mojón!', '¡Estoy hasta los huevos del VAR!', '¡Te vas a enterar!'. Una vez que le comuniqué que no podía estar en esta zona me dijo literalmente gritando lo siguiente: '¡De aquí no me echa nadie, que esta es mi casa!', teniendo que ser retirado por la Policía Nacional", recoge el acta arbitral.

Todo ocurrido en el túnel de vestuarios al final del partido. Minutos antes, la Ponferradina ponía el empate a uno en el marcador gracias a la intervención del VAR. En un primer momento se anuló el tanto ya que desde la sala VOR se interpretó que Kaxe había utilizado la mano para que la jugada acabara en gol, pero se acabó señalando un penalti a su favor cometido por Casto, el guardameta del Extremadura. Yuri convirtió la pena máxima y puso el 1-1 definitivo en el marcador.

La Ponferradina celebra su gol contra el Extremadura Twitter (@SDP_1922)

El Extremadura se vuelve a ver envuelto en una polémica arbitral después de que su entrenador Manuel Mosquera arremetiera contra el VAR por una jugada llena de polémica en el partido que enfrentó a su equipo contra el Oviedo.