Wenger rechazó entrenar a clubes de la Premier: "Estoy demasiado ligado al Arsenal"

Arsene Wenger, quien fuera durante 22 años técnico del Arsenal, aseguró que ha rechazado ofertas para volver a entrenar en Inglaterra. El preparador francés habló en los micrófonos de la cadena Sky Sports antes de la gala Legends of Sport en la que fue galardonado con el premio anual.

Wenger, que cumplirá este mes 70 años, explicó que tuvo ofertas para volver a entrenar en la Premier League, pero que las rechazó por estar "demasiado ligado" al Arsenal. Prefiero no decir qué clubes fueron porque ahora hay gente en esos cargos y no sería justo para ellos", agregó el francés. No es la primera vez que el técnico rechaza a un gran club, ya lo hizo con el Real Madrid en "numerosas ocasiones".

Sin embargo, y pese a las insistencias en el pasado de que volvería a dirigir, su próximo paso podría ser trabajar para la FIFA en el desarrollo de jugadores: "La decisión se tomará muy pronto. Ellos están buscando gente que tenga experiencia y conocimiento del juego", finalizó.

El entrenador del Arsenal, Arsène Wenger. Foto: arsenal.com

Wenger dirigió durante 22 campañas al Arsenal, terminando las 20 primeras en puestos de la Champions League, pero quedando fuera en las dos últimas, hasta que abandonó el cargo en 2018. Desde su desvinculación del equipo inglés, no ha vuelto a dirigir otro club.

