Rapinoe: "Al Barça lo llevo en el corazón, tal vez acabe mi carrera en España"

El fútbol femenino alcanzó una nueva esfera la pasada temporada y el Mundial de Francia se convirtió en la guinda del pastel. Megan Rapinoe no solo consiguió ganar la copa con la selección de Estados Unidos, sino que además fue nombrada como la mejor futbolista del campeonato. La jugadora de 34 años se ha convertido en todo un icono y, durante una entrevista concedida a beIN Sports se ha dejado querer por el Barcelona.

'Pinoe', como se la conoce, ha asegurado que su equipo favorito es el blaugrana: "Al Barcelona lo llevo en el corazón. Es mi equipo preferido. Por la manera en la que juega. Su manera de jugar es espectacular y me inspira. Me encanta verlos jugar, pero también es muy divertido ver al Atlético por la intensidad con la que juegan. Obviamente, también me gustaba ver jugar a los Galácticos, pero al Barça lo llevo en el alma".

Rapinoe en la celebración de Estados Unidos EFE

Este guiño al conjunto azulgrana ha llevado consigo la pregunta obligada de si le gustaría jugar en España: "Ya no estoy tan joven. ¿Quieren a una Megan Rapinoe madura? Desde luego que estoy abierta a cualquier propuesta. Me agrada la idea de jugar en Europa. Me encanta viajar. Jugué en Lyon y me encantó. Así que tal vez termine mi carrera en España. Culturalmente hablando es algo que me agrada".

Mensaje a Charlyn Corral

No se olvidó la futbolista de una vieja conocida suya: Charlyn Corral. La jugadora mexicana fichó por el Atlético de Madrid este verano y a ella le ha querido mandar un mensaje de cariño: "Es maravilloso estar en un club como el Atlético. Debe seguir luchando, que siga haciendo lo que hace y que regrese a casa con el título de Liga".

