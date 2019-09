Ansu Fati pone en pie al Camp Nou y el Barça arrolla a un Valencia perdido

Barcelona y Valencia se veían las caras tras sumar los mismos puntos en las tres primeras jornadas: cuatro -una victoria, un empate y una derrota-. El conjunto valencianista venía de ganar al Mallorca, pero con una guerra interna tras el despido de Marcelino por su mala relación con Peter Lim. Por su parte, el Barça venía de empatar ante Osasuna. [Narración y estadísticas: Barcelona 5-2 Valencia]

El partido comenzó con un Barcelona que salió a por todas y con la novedad en el once de Ansu Fati, jugador que fue el mejor de los suyos durante los primeros 45 minutos. El joven jugador del equipo anotó el primer gol y se marchó ovacionado en la segunda parte tras ser cambiado por un Luis Suárez que reapareció tras su lesión con un doblete.

Ansu Fati, la nueva perla del Barça

Nada más comenzado el choque, el Barcelona ya se había adelantando en el marcador. Recibió el balón Carles Pérez en la banda derecha, tocó para De Jong y este se la deja a Griezmann que la deja pasar y Ansu Fati fusila a Cillessen no perdona.

No habían pasado ni diez minutos y el Valencia no salía de su campo con un Barcelona que había comenzado de forma arrolladora. Ansu Fati se gustaba y suyo fue parte del segundo gol del Barcelona en el 8'. Amagó dentro del área, dejó sentado a Garay y le dejó el gol en bandeja a De Jong que no perdonó.

Gameiro y el VAR

Antes del gol del Valencia, Ansu Fati estuvo a punto de marcar un golazo, pero su escuadra se fue rozando la escuadra izquierda de Cillessen. Gameiro avisó en el minuto 20, balón al espacio para el francés., que ganó en carrera a Semedo, pero su disparo se marchó desviado.

Antes de llegar a la media hora del partido, el delantero puso el primer gol de su equipo, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego. Poco después, fue el VAR quien lo concedió.

Gran jugada del Valencia al primer toque. Pared entre Gameiro y Rodrigo y el francés definió perfectamente ante la salida de Ter Stegen con un disparo raso ajustado al palo

El error de Cillessen

Una de las citas atractivas del partido era ver a Cillessen contra su ex equipo. Tras estar a la sombra de Ter Stegen, el portero holandés abandonó el Barcelona para fichar por el Valencia. Tras una primera parte donde no pudo hacer nada en los dos goles del Barcelona, en el de Piqué erró.

Latigazo de Griezmann, se le escapa la pelota al portero del Valencia, golpea en el palo y Piqué aparece por ahí solo para poner el tercer gol del choque. Error tremendo de Cillessen en el peor momento posible.

Suárez reapareció y con gol

El jugador uruguayo se lesionó en el primer partido de Liga ante el Athletic y desde entonces no disputó ni un minuto. Entró al campo por un ovacionado Ansu Fati y tardó dos minutos en ver puerta.

Recibió en la frontal, se giró y con una maniobra perfecta la pegó al palo izquierdo de Cillessen. 4-1 y partido totalmente sentenciado para dos equipos que ya empezaron a pensar en la Champions League.

Fue el portero holandés quien evitó el quinto gol tras una triple parada. Primero en un mano a mano con Griezmann, luego con un disparo de Carles Pérez en el rechace y finalmente con un disparo lejano de Arthur.

Cuando el choque estaba a punto de acabar, Luis Suárez volvió aparecer para poner el doblete en su casillero. Le dejó la pelota Griezmann de cara dentro del área y el uruguayo saca otro latigazo ajustado al palo. 5-1 y tres puntos para el Barcelona ante un Valencia, con una crisis interna, que visita Londres para acabar jugando el fin de semana en Valencia. Mestalla dictaminará o no sentencia ante Peter Lim.