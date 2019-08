Stoichkov no da el visto bueno a la vuelta de Neymar: "Sería una bomba dentro el vestuario"

La incertidumbre está apoderada del futuro de Neymar. El Barcelona no le quiere dejar escapar pero la reunión con el Paris Saint-Germain no salió de la mejor manera posible para sus intereses. El club azulgrana no se rendirá tan fácilmente y seguirá luchando para hacerse con sus servicios. No obstante, no toda la afición culé está de acuerdo con su fichaje.

Hristo Stoichkov, exjugador y actual comentarista de la cadena mexicana Univisión, ha considerado innecesario al brasileño. "El Barcelona no necesita a Neymar. No tiene sitio para jugar porque tiene jugadores muy importantes. Están Dembélé, Griezmann, Suárez y Messi. ¿Dónde le van a poner a jugar?'', manifestó.

Además, ha asegurado que Neymar "sería una bomba dentro el vestuario". "Por mi parte, no quiero que vuelva. Tiene presión por todos lados. Seguramente hay un grupo de jugadores que quieren que regrese y le piden al presidente un esfuerzo pero el Barcelona no va mover no un solo euro para que vuelva. El Barcelona no tiene dinero para pagar al PSG", señaló.

Neymar se entrena con el PSG EFE

Por último, cargó contra el Barcelona: ''Los jugadores que el Barça está ofreciendo al PSG es una falta de respeto. Primero porque Iván Rakitic es un gran trabajador, un chico muy humilde que jamás ha bajado la guardia y siempre ha defendido los intereses del Barcelona. Coutinho costó mucho dinero pero tiene mucho fútbol y le defiendo y ojalá ningún jugador del Barça se marche".

