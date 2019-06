Iniesta: "Acabaré como entrenador y en la élite"

Iniesta ha concedido una entrevista al diario Ara en la que habla de lo que será su futuro cuando se retire. Tiene claro que acabará en los banquillos: "Me gusta ser entrenador. Puede que me equivoque pero creo que acabaré como entrenador. Me gusta el fútbol y me encanta saber, ver, visualizar. Pero ahora cuando juego no piense, me salen las cosas", dice.

Entrenador de élite

"Me conozco y seguramente acabaré yendo por el lado de la élite, el más competitivo. No sé cómo ni dónde, pero acabaré en la élite".

Quiere seguir disfrutando como jugador

"Como siempre digo, dependerá del momento, dependerá del momento, dependerá de quien haya en el club y de si quiere que siga o no. De la misma manera que para analizar el juego hay miles de condicionantes, pues para analizar el momento hay que analizar muchas variables. Ojalá algún día sea posible. De momento, quiero seguir disfrutando de ser jugador".

Se ve capaz de competir al máximo nivel

"Soy sincero y lo digo claramente, sin ofender a nadie. Una parte de mí a veces todavía piensa que ojalá todavía estuviese allí y compitiendo. Siempre he sido muy competitivo y habría podido hacer no sé cuántos partidos y habríamos seguido ganando títulos. Pero hay otra parte, que es la parte por la que me voy, que es que ya no tengo nada más para poder sobrevivir allí. Llega un punto en el que ya no puedo con esa exigencia, no sólo futbolística".

Su salida del Barça

"Yo ahora soy feliz. Mi deseo era seguir en el Barça hasta que no pudiese andar, era lo que quería. Pero hago un paso al lado porque ya no puedo con la exigencia de ser jugador del Barça, del día a día, de competir a ese nivel. Era el capitán. Se me acabaron las pilas y no podía dar lo que el club necesitaba. Ahora disfruto porque he hecho lo que era correcto"