Maradona niega rotundamente los rumores: "No me estoy muriendo"

La salida de Diego Armando Maradona del Dorados por problemas de salud ha disparado los rumores acerca de lo que le sucede al exfutbolista. Algunas versiones apuntaban que el argentino sufría indicios de Alzheimer. No obstante, ya han salido a desmentir esta información tanto Maradona como su representante.

Diego Maradona desmiente los rumores sobre lo que le ocurre

El exentrenador lanzó el siguiente mensaje aclarando la situación que está viviendo en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram: "La palabra Alzheimer es muy jodida. La gente que tiene Alzheimer se muere. Y yo no me estoy muriendo. Porque estos hijos de... saben qué, la tiran para crear confusión. Y a mí no me va".

Por su parte, su abogado Matías Morla compartió un comunicado en su cuenta de Twitter. "Es una versión difundida por una fuente maliciosa que solo busca generar conflictos", apuntó. Además, desveló la razón de la salida del Dolados: "Se va a operar de su hombro y rodilla para poder volver al trabajo lo antes posible".

Además, el portal Infobae publicó un documento revelando que Maradona fue sometido a una cura de sueño contra el imsomnio debido a un trastorno de ansiedad que le impide conciliarlo.

