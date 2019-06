El entorno de Griezmann rompe su silencio: el francés se niega a aceptar un trueque por Neymar

Durante los últimos días, los rumores relacionados con el mercado de fichajes se han centrado en un posible trueque que realizaría el Barcelona entre Griezmann y Neymar para que el francés fichara por el París Saint-Germain y así asegurar la vuelta del futbolista brasileño al conjunto azulgrana. No obstante, se trata de una opción que se encuentra muy lejos de la realidad según informa 'Le Parisien'.

El diario francés ha desvelado que el entorno de Griezmann ha considerado "delirante" las especulaciones referentes a este movimiento y que el futbolista en ningún momento se ha planteado esta posibilidad. El futuro del delantero está muy abierto y su próximo destino podría ser París pero sin la necesidad de fichar antes por el Barcelona.

Aunque 'Le Parisien' también confiesa que podría existir un impedimento para que este traspaso se efectúe. La razón sería la relación que mantienen Griezmann y Mbappé, que tildan de "fría". Ambos futbolista comparten selección pero tal vez la mejor opción no sería que también se sentarán en el mismo banquillo durante la temporada regular.

Griezmann con la selección francesa REUTERS

Otra opción que se ha barajado durante las últimas semanas es la incorporación del rojiblanco a las filas del Barcelona. No obstante, el propio presidente azulgrana, Josep Bartomeu, se encargó de enfriar los rumores acerca del posible fichaje: "No hay nada. Lo hemos dicho siempre, no hemos hablado con él, no hay nada, veremos cómo evoluciona el mercado estos días y semanas".

