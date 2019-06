Gregorio Manzano desvela su sueño en relación a la Selección

Desde el anuncio de la sustitución de Luis Enrique por Robert Moreno como seleccionador español por motivos personales y familiares, el mundo del fútbol ha reaccionado de múltiples formas. El técnico asturiano tenía contrato hasta julio de 2020 pero no ha sido posible su cumplimiento.

Gregorio Manzano, exentrenador del Mallorca y el Atlético de Madrid, ha desvelado en una entrevista concedida a MARCA su sueño en relación al cuadro español. "Cuando llevas 14 años y 7 equipos entrenados en España siempre tienes esa ilusión de poder encargarte de la selección, pero sabes que es muy difícil porque hay mucha gente preparada y todos quieren", aseguró.

En referencia a la posibilidad de entrenar algún día la Selección, responde de la siguiente manera: "Sí ¿Por qué no? Sigo teniendo ese sueño. Tuve una experiencia cercana que no llegó a concretarse. Después de cinco horas de reunión no fue posible serlo con China porque solo me daban 6 partidos con el objetivo de llevar un equipo colista al Mundial".

Robert Moreno se hará cargo de la selección durante la fase de clasificación para el Eurocopa 2020. El que fuera segundo entrenador del asturiano es un hombre de total confianza ya que ha acompañado a Luis Enrique en la Roma, en el Celta de Vigo, el Barcelona y en la propia selección española.

