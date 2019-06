Esther González anuncia que deja el Atlético de Madrid femenino en 'La Resistencia' de Broncano

Esther González, una de las futbolistas españolas más reconocidas y jugadora del Atlético de Madrid, acudió este jueves a La Resistencia, el programa de #0 presentado por David Broncano. La entrevista contuvo muchos momentos de humor, pero acabó con una primicia de la jugadora que afecta directamente a su carrera deportiva: se marcha del Atleti tras seis años como rojiblanca.

→ @Estheeer9: "El año que viene no sigo en el Atlético de Madrid, ficho por otro equipo" pic.twitter.com/OljvkVdL3q — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 6 de junio de 2019

Esther avisó a Broncano que daría una exclusiva en el programa si este aceptaba una apuesta. Así, al final de la entrevista la futbolista soltó la bomba: "El año que viene no sigo en el Atlético de Madrid, ficho por otro equipo", dijo. El presentador pareció en un primer momento no entender a qué se refería, pero luego le deseó lo mejor de cara a su futuro. Esther, eso sí, no dijo en qué equipo jugará la próxima temporada.

Durante la entrevista del programa de Movistar+, Esther tuvo también que hacer frente a la habitual pregunta que Broncano hace a todos sus invitados. Esther pasó revisión de sus cuentas bancarias y, con tono de humor, desveló que tiene tres cuentas: una en España con algo más de 18.000 euros, otra en las Bahamas con más de 200.000 y una tercera en Macao. Una broma a la que Broncano respondió con la posibilidad de que la Agencia Tributaria vaya detrás de ella y "le salga a pagar".

