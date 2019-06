Pirlo explota contra la final de Champions: "Si Origi no marca era para darle una paliza"

Tras la victoria del Liverpool en la final de Champions frente al Tottenham, una voz autorizada como la del exjugador Andrea Pirlo fue una de las encargadas de analizar el encuentro en Sky Sports. El icónico jugador italiano no dudo en criticar con dureza la actitud del conjunto de Pochettino durante el partido.

"El Tottenham no ha tenido personalidad, gente como Alli o Eriksen no quería tener el balón. El partido lo han ganado los hinchas del Liverpool", dijo el que fuera jugador de equipos como Milan o Juventus.

Poca calidad en la medular

Pirlo destacó el poco impacto en el partido de los centrocampistas de ambos equipos: "Hubo poca calidad en el centro del campo y lo sucedido en el inicio lo encarriló. De todos modos, fue una victoria merecida por la temporada completada y por el público del equipo", continuó el ex futbolista.

El partido de Origi

Al exfutbolista no le importó que Origi hiciera el gol de la victoria, ya que criticó con dureza su actitud durante el partido: "Ha entrado muy mal al campo, si no hubiera marcado deberían haberle pegado una paliza. No tuvo la actitud que se espera en una final de la Champions. Por lo tanto, no me gustó".

[Más información: El Liverpool gana el trono de Europa ante un gran Tottenham]