El resurgir de la Premier en Europa: Tottenham y Liverpool, a la final de Champions

Tras varias temporadas en las que la liga española superaba sin muchos problemas a los equipos ingleses en Europa, el 2019 ha sido el año del gran cambio. Tras las últimas cinco Champions League conseguidas por Real Madrid (4) y Barcelona (1), la final del 1 de junio del Wanda Metropolitano será la fiesta del fútbol inglés.

Jordi Alba ante el gol de Wijnaldum durante el Liverpool - Barcelona de la Champions League Reuters

El Liverpool hizo historia remontando un 3-0 al Barcelona, mientras que el Tottenham ha levantado un 2-0 en 70 minutos, culminado con el gol de Moura en el 95'. Ambos disputaran una final inédita que confirma que la Premier League ha elevado su nivel considerablemente. A cuartos de final llegaron cuatro equipos, para que finalmente la final sea la representación del fútbol inglés.

Pero no ha sido fácil. Los equipos británicos han pasado varios años en el desierto de Europa. Solo el equipo de Jürgen Kloop llegó a la final en estos últimos cinco años, y no levantan el trofeo desde 2012, cuando el Chelsea se coronó en Múnich. Y es un hito para celebrar, ya que solo el Liverpool con su título en el 2005 y el mencionado del Chelsea han sido los únicos que han conseguido levantar 'La Orejona' desde 1999 por parte de la Premier League. Y no todo acaba aquí, ya que el Arsenal y el propio Chelsea están a 90 minutos de clasificarse para la final de la Europa League.

La Premier tira la puerta abajo

Tras una mala temporada del gran dominador en Europa, se abrió una oportunidad vital para el equipo catalán. Pero nadie se podía imaginar que el 1 de enero el cuadro de Pochettino y el de Kloop se verían la caras por el trono continental. El resurgir de una liga que ha estado varios años a la sombra, pero que ha dado el salto definitivo para dominar la Champions League 2019.

Lucas Moura, en el Ajax de Ámsterdam - Tottenham Reuters

Una oportunidad única para demostrar que el nivel de competitividad de la Premier League es mejor que el de La Liga, que perdió a un integrante en grupos, dos en octavos de final y uno en semifinales. Como si de los años 70 se tratara, Inglaterra vuelve a estar en lo más alto de Europa.

