Casillas, tras recibir el alta: "No sé qué será del futuro, lo importante es estar aquí"

A las 15:15 horas el portero español, Iker Casillas, abandonó el Hospital Cuf de Oporto tras haber recibido el alta médica. El guardameta salió del centro junto a su pareja, Sara Carbonero, y aprovechó para comparecer ante los medios de comunicación presentes.

El español agradeció, visiblemente conmocionado, el trato recibido por profesionales y aficionados de todo el mundo: "Quiero darle las gracias a mucha gente que se ha preocupado por mí, me siento muy querido. Quiero agradecer a la prensa el haber estado pendiente de mí. Solo me sale una sonrisa, quiero agradecérselo al hospital, al club y al doctor Nelson. Han sido muchos los que me han ayudado. Me ayudaron a llegar rápido al hospital para poder bajar el efecto del infarto. Me han llegado muchas muestras de cariño. De hecho, no he podido contestar aún los más de mil mensajes que me han llegado".

Para Casillas, el episodio cardíaco es un imprevisto que puede afectar a cualquiera: "Esto es algo que puede sucederle a cualquiera en cualquier momento de la vida. He tenido mucha suerte".

Iker no habló sobre una posible retirada

El guardameta tampoco confirmó cuando estará totalmente recuperado: "Ahora me encuentro mucho mejor. Será un reposo de dos semanas o de dos meses. Había que esperar a que el corazón y la cabeza se asentase. Tengo la suerte de poder contarlo".

Sobre su futuro, Iker no dio pistas sobre una posible retirada del mundo del fútbol: "No se que será del futuro, lo importante es estar aquí, pero nos veremos pronto".

[Más información: El médico del Oporto: "Si Casillas no hubiera sido atendido rápidamente podría haber muerto"]