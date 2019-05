Paco Jémez pierde la esperanza: ya ve al Rayo en Segunda División

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, señaló tras la derrota de este sábado en el campo del Levante que a su equipo le quedan pocas opciones de salvación y admitió que aunque ganen los dos partidos que les quedan seguramente no será suficiente para lograr la permanencia.

"Vamos a competir los dos partidos que nos quedan. Mientras haya vida vamos a seguir compitiendo pero mi sensación es que sacando los seis puntos no nos va a llegar", señaló en la rueda de prensa posterior.

El entrenador del Rayo, en su análisis global de la campaña, dijo que la plantilla se ha dejado "todo" lo que tenía "y no nos ha llegado". "Tengo que defender a mis jugadores porque se lo han ganado. La afición sabe que nos hemos dejado el alma pero es un cúmulo de todo el año", explicó.

Una derrota que les deja ante el abismo

Respecto al partido dijo que no pensaba que hubiera habido una gran diferencia entre ambos equipos en la primera parte pese al 2-0 con el que acabó y habiendo fallado los locales un penalti.

"Pero ha habido errores defensivos que nos han condenado, que no se pueden cometer en esta categoría. Un equipo que quiere estar en Primera no los puede cometer. Son errores muy gordos", lamentó.

El técnico dijo que en la segunda parte, con los cambios que hicieron, "hemos hecho el 2-1 y hemos tenido muy clara la del 2-2" y apuntó que "nos ha ocurrido mucho esta temporada en la que competimos mucho mejor cuando ya lo tenemos todo perdido".

"Más allá de los méritos deportivos y de que si estamos donde estamos es que no hemos hecho más, no hemos tenido una pizca de fortuna. Es un cúmulo de despropósitos y que la fortuna no te ha sonreído. No nos quejamos, es el sino de este equipo, muchas veces más sufrir que pasarlo bien", concluyó.