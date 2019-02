Guardiola, sobre el favoritismo del City: "¿Ganar por 4 o 5? Eso no va a pasar"

El Schalke 04 y el Manchester City afrontarán su partido de ida de octavos de la Champions en territorio alemán. A priori los hombres de Pep Guardiola llegan como claro favoritos para hacerse con la victoria, pero el propio entrenador ha querido bajar los humos al respecto en la rueda de prensa y ha declarado que no hay ninguna goleada asegurada: "Al PSG le daban por muerto sin Neymar ni Cavani y ganaron 0-2 en Old Trafford. Eso es la Champions, no puedes comparar las ligas. Como el City está arriba y el Schalke abajo, ¿ganamos por 4 o por 5? Eso no va a pasar amigo".

Además de esta respuesta con su particular toque irónico, Guardiola tampoco se quedó atrás a la hora de elogiar a su jugador Bernardo Silva, de quien considera que es "la estrella de Portugal" por delante de Cristiano Ronaldo. Ante esto, se ha defendido de la siguiente manera: "Nunca pone una mala cara, tiene un gran talento y es el más querido en el vestuario".

Por otra parte, sobre las altas expectativas generadas por llegar lo más lejos posible en la máxima competición europea, Pep Guardiola ha asegurado que "es uno de los sueños del equipo" y ha reflejado la importancia de mantener intacta la personalidad: "Si no eres tú mismo ni estás al máximo nivel, no se puede seguir adelante. Hay que estar centrado cada segundo para imponer tu estilo de juego".

Respeto por el rival

Finalmente, sobre el morbo que siempre genera la Champions cada vez que hay una eliminatoria en juego, el entrenador del Manchester City ha aseverado que "esta competición siempre es especial" y que "los rivales son buenos" por lo que "es necesario controlar las emociones". De esta manera, la comparecencia de Guardiola no ha dejado indiferente a nadie y está por ver si el favoritismo del City se impone finalmente a un Schalke que deambula por la parte media-baja de la Bundesliga.

