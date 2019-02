Alberto Bueno: "Sufrí mobbing en el Oporto, ahora ya soy libre"

En verano de 2015, Alberto Bueno terminaba su mejor temporada a nivel deportivo, con el Rayo Vallecano el futbolista anotaba 17 goles en 36 partidos en Primera División y daba el salto a un grande de Europa, el Oporto se hacía con los servicios del jugador a coste cero.

Pero lo que parecía como el comienzo de su mejor etapa, fue el principio de su particular infierno. Tras una primera temporada donde únicamente juega cuatro partidos de liga, el futbolista comienza una sucesión de cesiones que dura tres años, Granada, Málaga y Leganés son los equipos que se hacen con los servicios del jugador. El pasado verano en vez de salir a otro club cedido, el Oporto le asigna al filial donde acaba jugando 19 minutos en toda la temporada. En este último mercado invernal el calvario del ex del Real Madrid llega a su fin con el fichaje por el Boavista, club portugués de primera división.

Sobre todo esto ha hablado para Radio MARCA, donde comienza con una terrible declaración: "Sí, he sufrido mobbing. En el día a día. Quería sentirme parte del equipo y cuando estás en esta situación no se la deseas a nadie. Todo esto me va a hacer más fuerte".

"Cuando llegué aposté por venir a un club ganador. Una lesión interrumpió todo y a partir de ahí todo ha sido zancadilla tras zancadilla. El club no me ha facilitado nada las cosas y ahora por fortuna soy libre", aseguraba el futbolista de la horrible situación que ha vivido en el club portugués.

Alberto Bueno celebrando un gol. Foto: Twitter (@Albertobueno15)

"Militao acierta si elige al Real Madrid"

Precisamente en el Oporto juega uno de los jugadores que más fuerte suenan para reforzar al Real Madrid, Eder Militao, sobre el que Bueno tampoco puede decir gran cosa: "No he tenido contacto con él por mi situación en el club, pero aquí ha sorprendido a todos por su rápida adaptación y es un jugador a tener en cuenta de cara al futuro. Si le elige el Real Madrid puede acertar".

Por último habló sobre su fichaje por el Boavista, con el que ya ha debutado y se ha estrenado como goleador: "El recibimiento ha sido muy bueno, los resultados son positivos y eso también ayuda así que estoy súper feliz".

[Más información: La Juventus de Cristiano Ronaldo, rival del Real Madrid por Militao]