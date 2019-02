Así fue la loca fiesta de cumpleaños de un lesionado Neymar

Neymar está lesionado y podría perderse gran parte de la temporada. Un duro golpe tanto para su equipo, el París Saint-Germain, como para el propio extremo brasileño, quien, sin embargo, no ha querido perderse la fiesta de su cumpleaños.

¡DESDE DENTRO! Las IMÁGENES de la FIESTA del 27 cumpleaños de NEYMAR ¡Ya en #ChiringuitoNeymar, VENTE YA! pic.twitter.com/dMqjQEwLfp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 4 de febrero de 2019

El exjugador del FC Barcelona cumple 27 años este martes 5 de febrero, y no ha querido desperdiciar la ocasión para celebrar una masiva celebración en la que invitó a todos su compañeros de equipo, entre los que se encontraban Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Dani Alves o incluso su entrenador, Thomas Tuchel.

◘¡NO TIENE DESPERDICIO!◘ NEYMAR cogió el micrófono y empezó a CANTAR en su FIESTA de CUMPLEAÑOS ¡Las IMÁGENES en #ChiringuitoNeymar! pic.twitter.com/eWN2O3OpGd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 4 de febrero de 2019

De hecho, el propio Neymar se atrevió a coger un micrófono y lanzarse a cantar un tema brasileño. Todo ello en muletas, pero rodeado de personas, pues cabe destacar que en el local donde tuvo lugar el evento asistieron alrededor de 500 personas. Algo que no ha sentado bien a muchas personalidades del fútbol, que ven al brasileño más centrado en su vida fuera del deporte que en su propia carrera, donde no termina de dar el salto definitivo tras su salida del Barcelona.

El extremo brasileño se perderá los octavos de final de la Champions League, como la temporada pasada, que no pudo participar en la vuelta ante el Real Madrid. Febrero parece ser el mes negro para Neymar, pero fuera de los terrenos de juego sigue siendo la noticia más destacada, ya que sus fiestas no pasan desapercibidas. Una fiesta que se alargará, ya que pronto celebrará el cumpleaños de su hermana, que no se pierde desde hace cinco años.

