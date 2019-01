Se lió en Mestalla: tangana entre los jugadores del Valencia y del Getafe

El Valencia ha alcanzado las semifinales de la Copa del Rey después de un partido de infarto en el que los de Marcelino consiguieron el pase a la siguiente ronda de la competición en el último suspiro, todo gracias a los dos goles de Rodrigo -para culminar su particular hat-trick- en el descuento. Después del pitido final, el fútbol pasó a un segundo plano y los jugadores de uno y otro equipo sacaron su peor cara.

Tangana final entre los jugadores del Getafe y el Valencia. Foto: Twitter. (@elchiringuitotv)

No era extraño un desenlace así, ya que los días previos al partido se habían convertido en ataques continuos entre equipos, algo que ha estallado tras el pitido final, donde los jugadores han llegado a las manos. Los jugadores del Getafe, con la ira de ver el pase tan cerca, y los del Valencia con la satisfacción de una remontada en el último suspiro para certificar un pase que acabó en tragedia.

Una de las peores caras del fútbol, que parece no tener solución a corto plazo. Tanto el capitán del Getafe como el goleador del cuadro che han dejado unas declaraciones a pie de campo que darán que hablar en los próximos días. El delantero azulón confirmó que "si digo lo que pienso, me caen los partidos que no está escrito". Mientras que Rodrigo atacó a su rival donde más duele: "Hemos sido superiores en el campo, no hablando".

Los precedentes no engañan

Un desenlace tan fatal no llega solo. Tanto Borbalás como Marcelino decidieron cambiar las ruedas de prensa por ataques entre ellos, algo que sin duda alguna, habrá sido uno de los detonantes del incidente de Mestalla. Una situación que habrá que esperar para conocer un desenlace, ya que la competición podría multar a ambos equipos y denunciar esas imágenes.

