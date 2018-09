Ronaldo: "El proyecto del Valladolid dependerá de la permanencia o del descenso"

Hace unos cuantos años desde que Ronaldo Nazario decidiera colgar las botas, poniendo fin a su etapa como futbolista profesional. El brasileño cuenta con una trayectoria envidiable, y el Real Madrid forma parte de su gran historia, donde agrandó aún más la leyenda del club merengue, siendo recordado como uno de los mejores delanteros de todos los tiempos.

No obstante, mirando a la actualidad, este verano Ronaldo sorprendía a todos convirtiéndose en el máximo accionista del Valladolid. De esto mismo ha podido hablar con el mago Jorge Blass, a quien le ha manifestado su más profundo agrado: "Es un desafío enorme para mí, que he vivido el fútbol toda mi vida, enfrentarme a esto. Es un honor y un orgullo".

Ante la pregunta de por qué fue el conjunto pucelano el escogido por el brasileño, también ha sido muy claro: "El Valladolid es un equipo con mucha tradición y con una historia increíble por detrás. No he comprado su historia ni las emociones de la gente, sino que me he hecho con la gestión del club".

Ronaldo Nazario, en Valladolid

Por otra parte, los objetivos de la plantilla se han convertido en otro punto clave para el proyecto del futuro. Al respecto, Ronaldo tampoco ha dudado a la hora de responder: "Todo depende de cómo vaya la temporada, nos jugamos la categoría y la velocidad de la gestión estará determinada por si nos quedamos en Primera o descendemos". No obstante, mantiene el optimismo intacto: "Eso no cambiará nuestras ilusiones y ganas de hacer el club cada vez más grande".

Finalmente, el exdelantero madridista también ha dado buena fe de su excelente trato con los jugadores del Valladolid: "Cada jornada sigo al equipo y animo a nuestros futbolistas, intento darles experiencia, tranquilidad, seguridad... Estaré muy cerca de ellos en este proyecto". Por tanto, la nueva casa de Ronaldo se encuentra en Pucela, donde tratará de dar lo mejor de sí para sacar el máximo partido posible de su gestión.