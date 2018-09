Koke habla de su ausencia con la Selección

"¿Afectarme? Nunca es bonito quedarte fuera de la selección cuando llevas yendo bastantes años. Más que afectarme, lo miro desde el lado positivo, que es un reto para mí y una motivación", expresó el futbolista, que no entró en los planes del nuevo seleccionador para los dos primeros encuentros contra Inglaterra y Croacia.

"Es un bonito reto el que tengo por delante de intentar volver a la Selección. Dar lo mejor primero en mi club y si vuelve la llamada de la selección bienvenida sea. Tengo muchas ganas y mucha ilusión de volver, pero esto es fútbol. Veremos qué pasa. En la primera convocatoria de Luis Enrique no he podido estar y voy a hacer todo lo posible para intentar estar en la siguiente y sino pues seguir así hasta que vuelva a ir", añadió en la víspera del duelo de la Liga de Campeones contra el Mónaco en el estadio Luis II.

La final en el Wanda

Koke, en la rueda de prensa previa al debut del conjunto rojiblanco en la Champions frente al Mónaco, habló del hecho de que la final vaya a disputarse en el feudo colchonero: "Siempre ilusiona jugar la Champions, organices o no la final. Para el club es increíble, que hace dos o tres años se veía imposible en el Calderón y en el Wanda Metropolitano se puede acoger. Nosotros vamos día a día, es nuestra filosofía. Pensamos en Mónaco y en pasar la fase de grupos".

Problemas de cara al gol

Para ello, el Atlético de Madrid deberá superar sus problemas de cara al gol, algo de lo que también ha hablado el centrocampista: "No lo hemos hablado. Me preocuparía si no tuviéramos ocasiones, pero el otro día tuvimos muchas y el portero del Eibar hizo un gran partido. En la fase de grupos de la Champions hay que ir día a día, eso lo aprendimos. Contra el Qarabag, supuestamente el más débil, no hicimos dos partidos buenos y nos acabamos quedando fuera…”.

Entiende las críticas

Por último, Koke hizo alusión a las críticas recibidas por el equipo: "Dentro de lo que cabe, las críticas son normales, porque había expectativas, sobre todo tras ganar la Supercopa, y no hemos tenido la fortuna de sacar los puntos que queríamos. Por una parte se entienden las críticas, pero seguiremos trabajando, ahora viene la Champions, y cada jugador quiere sacar lo mejor para ganar el partido en Mónaco".