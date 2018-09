Borriello explica su fichaje por el Ibiza en una entrevista

Marco Borriello se ha estrenado con el Ibiza con una derrota por 0-1 frente al Badajoz. El que fuera dos veces campeón de la Champions con el Milán sorprendió a propios y a extraños este verano poniendo rumbo a España para jugar en Segunda B.

"Sé que había mucha ironía sobre mi elección, pero no me importa porque creo que para juzgar antes debes conocer en profundidad el fuerte vínculo entre esta tierra y yo. Amo el fútbol y todavía lo vivo con gran seriedad y profesionalismo, pero aquí también tengo la misión de seguir adelante, es devolverle a esta isla parte de lo que me ha dado", ha dicho el italiano en una entrevista para la Gazzetta dello Sport.

"Para la gente, Ibiza significa discotecas, diversión, mujeres fáciles. Cuanta banalidad. Mi desafío es llevar al Ibiza a lo más alto, hasta la Liga. El proyecto del presidente Salvo me involucró justo cuando estaba pensando en mudarme a Nueva York, donde compré una nueva casa. Sueño con que el himno del club sea interpretado por los DJ más importantes del mundo, que tocan aquí a menudo, con darle a la isla lo único que falta: una atracción deportiva. El que venga a Ibiza querrá quedarse aquí para vivir. Esta isla es para descubrirla y, como se puede ver, mi casa está lejos de las discotecas y rodeada de naturaleza. Sólo estoy con el servicio doméstico, que ahora son mi familia", dice sobre la isla balear Marco Borriello.

"Ibiza se convertirá en Los Ángeles de Europa"

El ex del Milán confía enormemente en el proyecto del Ibiza tal y como ha reconocido en la entrevista: "Algo grande sucederá aquí, este es un lugar mágico, pronto también habrá un equipo fuerte, e Ibiza se convertirá en Los Ángeles de Europa. Aquí han comprado las personas más ricas del mundo, hay todo lo que necesita para divertirse y además, un poco lejos, hay silencio".

"He tenido muchas mujeres"

Marco Borriello asegura ser una nueva persona, mucho más madura: "He hecho muchos sacrificios y renuncias, pero me gustó la vida. He tenido muchas mujeres, he jugado en grandes equipos y ahora he encontrado un equilibrio. En mi mente hay muchas ideas para hacer y estoy convencido de que el proyecto Ibiza es el más importante de mi vida".