Las siete veces que Guardiola aparcó el fútbol para pedir la independencia

Pep Guardiola, a diferencia de otros deportistas, siempre ha mostrado públicamente sus ideas políticas. Desde que se retiró como futbolista, el actual técnico del Manchester City ha sido una de las grandes figuras que ha apoyado la independencia de Cataluña.

A medida que pasaban los años, la presencia del exentrenador del Barcelona en actos a favor del derecho a decidir y la ruptura ha ido creciendo. Guardiola llegó incluso a ir en la lista electoral de Junts Pel Sí en las últimas elecciones al Parlament y ha sido la cara visible del proceso hacia la independencia. La última, este fin de semana, con el apoyo a la Asamblea Nacional de Cataluña: "Esto no va de independencia, va de democracia".

"U no no puede renegar de lo que siente"

En 2005, Guardiola definía a Cataluña como "su país, maravilloso" y explicaba que “uno no puede renegar de lo que siente, de lo que uno ama. Y yo me siento muy ligado a mi país, a Cataluña. Yo me siento muy ligado a aquello que siento dentro de mi cabeza y dentro de mi corazón”.

Además, Pep explicó que jugar con España era un mero compromiso profesional, lejos de cualquier afecto a lo que significaba defender a la selección. "Iba porque tenía que ir, las leyes nos decían que teníamos que jugar con la selección española. Me convocaban y tenía que asistir, pero no podía renegar de lo que uno siente", añadió Guardiola.

"Somos de un país que pinta poco"

Cuando entrenaba al Barcelona y, tras un partido en Pamplona, al que llegaron tarde por la huelga de controladores aéreos en diciembre de 2010 (viajaban en el día, su avión no salió y acabaron yendo en tren y autobús), Pep Guardiola defendió, al ser criticado por un trato de favor al Barça (el encuentro arrancó 50 minutos después de lo previsto), que "pintamos poco" en referencia a Cataluña. "Nosotros somos de un sitio, de un país llamado Cataluña ahí arriba y estamos ahí, pintamos poco", dijo el catalán en la sala de prensa de El Sadar.

"Somos un país imparable"

En septiembre de 2011, durante su discurso tras recibir la medalla de honor del Parlament, comentó que "si nos ponemos a currar somos un país imparable". Artur Mas, entonces presidente de Cataluña, se congratuló presidir "un país capaz de parir a gente tan sana y firme" como Guardiola.

"Aquí tenéis un voto más"

En 2012, cuando vivía en Nueva York después de dejar el FC Barcelona, Guardiola apareció en una gran pantalla durante la Diada en la que mostraba un simbólico voto. "Aquí tenéis uno más", exclamó el técnico catalán desde Estados Unidos, país al que se fue en su año sabático.

" Cataluña es mi patria y Cataluña no es España"

En junio de 2014, Guardiola encabezó un acto con el lema "Catalans want to vote" (los catalanes quieren votar) en la Alexanderplatz de Berlín, una de las plazas más turísticas de la capital de Alemania. Ese día leyó un manifiesto y se reafirmó en las ideas que había también explicado en una entrevista al canal de televisión ZDF: "Cataluña es mi patria y Cataluña no es España".

" La máxima expresión de la democracia es el referéndum"

En la previa de la Diada de 2014 y en apoyo de la votación del 9 de noviembre de aquel año, Guardiola, entonces entrenador del Bayern de Múnich, defendió la realización de un referéndum sobre la independencia de Cataluña en un vídeo en inglés en el que aparecía una mujer yendo a votar. "La máxima expresión de la democracia debe ser votar en el referéndum", dijo Pep.

Ayuda internacional "contra el Estado autoritario"

En el último acto al que ha acudido públicamente Guardiola, en junio de este año, el técnico del Manchester City leyó un manifiesto pidiendo ayuda a la comunidad internacional “contra el Estado autoritario” y "en defensa de los derechos hoy amenazados de Cataluña". “La única respuesta posible es votar”, añadió Pep, que cogió una urna como símbolo del acto en Montjuic.

Esa cita fue convocada por la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia y con presencia del gobierno catalán y Carme Forcadell, presidenta del Parlament, todos ellos miembros de Junts Pel Sí, al que perteneció Guardiola en las últimas elecciones catalanas, donde el entrenador cerró la lista de esta coalición de la antigua Convergencia y ERC.

