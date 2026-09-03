El éxito de Armstrong, 54 años, lejos del ciclismo: gestiona un fondo de capital de riesgo y blinda un patrimonio de 50M

La historia de Lance Armstrong parecía destinada a terminar de forma irreversible en las salas de los tribunales. Tras ser despojado en 2012 de sus siete títulos del Tour de Francia por dopaje sistemático y afrontar demandas multimillonarias que forzaron pagos de unos 100 millones de dólares en indemnizaciones, el tejano rozó la quiebra absoluta.

Sin embargo, completamente alejado de la bicicleta, se consolida como un astuto inversor en Silicon Valley, colidera su propia firma de capital riesgo y ha blindado un patrimonio neto estable estimado en 50 millones de dólares.

La base que evitó el colapso financiero de Armstrong se remonta a una jugada maestra en 2009. Aconsejado por el célebre inversor Chris Sacca, el exciclista inyectó 100.000 dólares en una incipiente firma tecnológica de transporte privado llamada Uber, cuando la startup apenas sumaba un valor total de 3,7 millones.

Con la expansión global de la compañía, esa pequeña inversión inicial se multiplicó exponencialmente aportándole un beneficio neto de entre 20 y 30 millones de dólares. El propio Armstrong reconoció públicamente que el estallido bursátil de Uber "salvó económicamente" a su entorno en sus años más oscuros tras la confesión de dopaje.

Lejos de conformarse con vivir de rentas de aquella apuesta providencial, Armstrong decidió dar un paso profesional definitivo y fundó Next Ventures junto a Mel Strong, una veterana exdirectiva de Nike. Esta firma de capital de riesgo está dedicada a financiar de forma temprana (Seed y Series A) a empresas de tecnología, salud digital y optimización del rendimiento humano.

Amstrong, durante una etapa. EFE

Next Ventures cuenta con un volumen estimado de entre 50 y 60 millones de dólares en Activos Bajo Gestión (AUM) e inyecta habitualmente tickets que oscilan entre 1 y 5 millones de dólares por proyecto.

El fondo ha invertido con éxito en más de 20 compañías tecnológicas de vanguardia, destacando activos muy rentables como el anillo inteligente de monitorización de salud Oura Ring, la plataforma de medicina SteadyMD, o marcas como Athletic Brewing.

Además del capital riesgo, Armstrong ha levantado un sólido negocio digital en torno a los medios de comunicación a través de su marca WEDŪ. Mediante la plataforma WEDŪ Media, produce y presenta varios de los podcasts deportivos más rentables del panorama internacional: TheMove, dedicado al análisis técnico del ciclismo, y The Forward, un espacio de entrevistas de perfil más generalista.

Juntos acumulan más de 10 millones de oyentes anuales, atrayendo a patrocinadores de primer orden de la industria tecnológica y generando un flujo de caja comercial recurrente. Catorce años después de bajarse definitivamente de la competición, Lance Armstrong opera hoy con éxito en el exigente tablero bursátil de los inversores de capital, blindando un millonario patrimonio que parecía extinto.