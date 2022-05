Alberto Contador y su favorito para el Giro de Italia: "Mikel Landa es el candidato número uno"

El Giro de Italia ha avanzado ya hasta superado el ecuador de la prueba y todavía quedan muchas cosas por decidirse. En primer lugar, una clasificación general que está en un puño y que solo se ha cobrado algunas víctimas que ya quedaron descartadas en las primeras etapas de montaña.

En la primera jornada con final en el Etna, los nombres más importantes que sufrieron la dureza del mítico volcán italiano fueron Tom Dumoulin y Vincenzo Nibali, además de un Superman López que se retiró en la parte inicial de la carrera por una caída. El italiano del Astana consiguió agarrarse a la corsa rosa, pero a una distancia considerable de los líderes. El neerlandés, por su parte, su entregó a la causa y decidió buscar victorias de etapa poniendo su foco sobre todo en la clasificación general.

En aquella jornada del Etna hubo un corredor que brilló por encima de todos. Fue Juanpe López. El escalador del Trek-Segafredo se quedó a un pase de la victoria, la cual cayó en manos de Lennard Kamna. Sin embargo, sí consiguió hacerse con la maglia rosa del Giro de Italia, la cual mantiene todavía ocho jornadas después. Un registro que empieza a ser ya histórico.

Juanpe López en el podio del Giro de Italia con la maglia rosa de líder Europa Press

Así lo ve una persona que conoce muy bien al menudo ciclista de Lebrija, Alberto Contador, quien tuvo al corredor en su equipo Eolo-Kometa. El ganador de nueve grandes vueltas, retirado en el año 2017 tras culminar su brillante carrera con una espectacular victoria en el Angliru en su penúltimo día como profesional, cree que no se le está dando todo el mérito que tiene a lo que está haciendo el andaluz.

Juanpe fue capaz de aguantar el liderato en la terrorífica etapa del Blockhaus después de descolgarse del grupo de favoritos tras tener un enganchón. Además, consiguió estar adelante en la gran pelea camino de Jesi donde los hombres de la general y los caza-etapas de la jornada mantuvieron una importante pelea.

Palabra de Alberto Contador

Alberto cree que Juanpe no podrá mantener la punta de clasificación hasta el final, pero no le descarta en absoluto para estar luchando por el podio, tal y como comentó a los micrófonos de la Cadena COPE: "Yo no me atrevería a decir que Juanpe no puede hacer pódium. Para hacer muy buena clasificación está muy capacitado". No obstante, el pinteño reconoce que es la primera vez que se ve en una situación de este tipo y que eso siempre puede pasar factura.

Mikel Landa junto al trofeo Senza Fine del Giro de Italia SprintCyclingAgency / Bahrain Victorious

Sin embargo, con lo que se mojó todavía más Contador fue con su favorito particular para vencer en el Giro de Italia. El excorredor madrileño, que ganó el Giro de Italia en los años 2008, 2011 y 2015, cree que España tiene al máximo favorito para la carrera. "Veo a Mikel muy bien, para mí es el candidato número 1".

Además, Alberto dejó claras cuáles son para él las claves de ese favoritismo, señalando a la poca contrarreloj que tiene la presente edición del 2022: "Está ante una oportunidad única, ojalá no tenga un día malo como otras veces". Contador ya peleó con Landa, y con su líder en Astana Fabio Aru, su victoria en el Giro de 2015, su última victoria en una gran vuelta y cree que ahora el alavés puede estar ante su éxito más importante.

