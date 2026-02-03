Caja Rural se reivindica tras su invitación al Tour de Francia: "Tenemos muchos corredores para rendir a un buen nivel"

Es, sin duda, una de las mejores noticias que ha recibido el ciclismo español en los últimos tiempos. El equipo Caja Rural-Seguros RGA correrá el Tour de Francia por primera vez en su historia después de recibir una invitación por parte de ASO, el organizador de la carrera.

Allí el modesto equipo navarro se medirá frente a frente a los mejores conjuntos y corredores del mundo. Caja Rural junto a Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, y las estructuras más potentes del mundo que multiplican su presupuesto.

Hace muchos años que el ciclismo español no presume de tener dos equipos en la mejor carrera del mundo, y este año por fin va a recuperar viejas sensaciones.

EL ESPAÑOL habla con Josemi Fernández, el director deportivo de Caja Rural-Seguros RGA, para palpar el ambiente en el equipo navarro. Todavía casi en shock por esta noticia histórica, lo que puede prometer y promete es que se van a dejar todo en la carretera para aprovechar esta oportunidad.

De Barcelona a los Campos Elíseos de París, por primera vez el verde y blanco del Caja Rural lucirá en las céntricas calles de la capital de Francia allá por el mes de julio. Con Fernando Gaviria como principal baza para los sprints y un equipo que promete emociones fuertes.

¿Cómo están los ánimos en el equipo después de la gran noticia?

Estamos intentando bajarnos un poco de la nube en la que llevamos subidos desde el viernes. Es algo que podíamos intuir, que había una alta posibilidad de que ocurriera, pero de ahí a que pasara... Éramos muy prudentes, no habíamos hablado nada con nadie, ni con corredores, ni con medios.

Lo veíamos tan sensible, queríamos poder tocarlo con los dedos y al final, ahora que ha llegado, parece que hace más ilusión todavía.

🤩 Here are the 23 teams set to line up for the start of the #TDF2026 on July 4th in Barcelona! 🤩

🤩 Voici les 23 équipes qui prendront le départ du #TDF2026 le 4 juillet prochain à Barcelone 🤩



1️⃣8️⃣UCI WorldTeams. 🌎



➡ 🇨🇭 Tudor Pro Cycling, 🇨🇭 @Pinarello_Q36_5 et 🇫🇷… pic.twitter.com/zsO6uSYome — Tour de France™ (@LeTour) January 30, 2026

¿Cuándo se enteran de la noticia de la invitación?

Nos avisan quizás cinco o diez minutos antes del anuncio. Estábamos en preaviso con la publicación que había salido el día anterior en Le Parisien, pero lo que es la confirmación por parte de ASO al 100% no tengo constancia de cuánto tiempo antes fue.

¿Cómo se sienten en el momento en el que les llega la confirmación?

Primero, mucha alegría y motivación. Luego, mucha asimilación de saber lo que viene, de lo que nos va a tocar trabajar. Nosotros tenemos ya más o menos interiorizado cómo organizar nuestro calendario en función de nuestros objetivos habituales.

Si nos toca la invitación de La Vuelta, por ejemplo, sabemos afrontar los tiempos, y esto es algo que nos va a hacer actualizarnos, pero salir de esa zona de confort es lo que nos tiene que motivar día a día.

Fernando Gaviria, con el Caja Rural. CAJA RURAL-SEGUROS RGA

No sólo en el Tour, también van a estar en las mejores carreras y escaparates del año.

Creo que tenemos que ser muy conscientes de por qué se ha producido todo esto. La desaparición de dos equipos nos posiciona dos puestos por delante en el ranking y nos abre esas puertas que antes quizás no teníamos abiertas, pero también es verdad que éramos nosotros los que estábamos ahí.

¿Es el resultado del gran trabajo que viene haciendo el equipo en los últimos años?

Yo creo que sí. Siempre vas con miras al futuro, acabas una temporada y ya estás pensando en la siguiente, con nuevos retos y objetivos. Te vas adaptando a lo que viene.

Ahora que se conoce la invitación para el Tour, ¿eso ayuda también a que los corredores cambien el chip y den un poco más durante estos próximos meses?

Totalmente. Algo de lo que más nos preocupa ahora mismo en cuanto a todo esto es que sí, que está muy bonito los ocho que vayan al Tour, pero tenemos otros tantos corredores que igual tienen calidad y capacidad para estar en esta carrera pero que no van a poder estar.

Se van a quedar fuera algunos y pensarán que es de manera injusta, y tendremos que seguir funcionando en el resto de carreras. Tienen que seguir entendiendo y comprendiendo la importancia de su figura dentro del equipo.

No por no estar dentro del equipo del Tour, no se les da ese valor, sino que simplemente se ha tomado una decisión por 'x' motivos que nos han llevado a apostar por un corredor en concreto, y ese corredor que se quede fuera no lo va a entender. Esto es lo que más trabajo nos va a llevar.

Tenemos un montón de corredores para estar en el Tour de Francia y rendir a un buen nivel.

A nivel estructural, más allá de lo puramente deportivo, ¿qué supone esta histórica invitación al Tour de Francia?

No sólo ha sido la invitación al Tour de Francia, también hemos recibido las invitaciones a las carreras .Pro que van a aumentar los días de competición, que nos va a dar una estabilidad en el calendario mayor con respecto al de años anteriores.

Tenemos que tener más masajistas, mecánicos, medios, vehículos, material, ropa... Siempre con una coherencia y ajustándote a lo necesario, pero tienes que ir dando pasos en todos los sentidos.

En cuanto al patrocinador, si ya estar en La Vuelta suele salvar un año para un equipo ciclista, ¿estar en el Tour y en carreras como la Lieja-Bastoña-Lieja es un gran espaldarazo?

Totalmente. Es una recompensa, pero también es una responsabilidad. Si nos sale bien seremos unos campeones y habremos cumplido con lo esperado por nosotros, pero si no nos sale nada bien y se nos complica por lo que sea, va a ser una catástrofe. Tenemos que estar a la altura.

Jan Castellón, ciclista del Caja Rural. SPRINT CYCLING / CAJA RURAL

Aún así, nadie les podrá echar mucho en cara si las cosas se terminan torciendo...

Por ejemplo, en La Vuelta, por nuestra trayectoria ha habido otros años en los que hemos peleado más de cerca por las victorias de etapa. Quizás, este 2025 es el único que no hemos rozado realmente una victoria de etapa y eso que ha sido una gran Vuelta para nosotros, con un 12º y 13º en la general, un 4º por equipos...

Otros años, sin embargo, sí hemos podido pelear más de cerca por las victorias. Eso nos ha hecho pensar que llegar a La Vuelta con el objetivo de ganar una etapa es un objetivo real, difícil, sí, pero real, que podríamos llegar a conseguir.

Ahora, ¿si podríamos conseguir una victoria de etapa en el Tour? No lo sé, más allá de tratar de pelear algún sprint con Gaviria... Es verdad que ahora se le critica mucho, pero recordemos que ha sido un ganador de etapa en el Tour de Francia, líder, ganador en el Giro de Italia... Si se lo plantea y si llega al Tour en perfectas condiciones puede estar peleando por una victoria sin problemas.

Pese a lo que dice, ¿se puede considerar que Caja Rural hizo el año pasado su mejor Vuelta de los últimos años?

Sí, totalmente. La gente se ha quedado con un recuerdo super bueno de nuestra actuación en La Vuelta. Con cualquiera que hables es lo que refleja.

Cada día hemos estado en la tele. Si ha habido un día tranquilo en el que había que coger la fuga porque era una etapa tranquila, hemos estado. Si había una etapa de montaña, aunque no éramos los que la disputáramos, siempre había algún momento que estábamos. Ese salir cada día en la tele y ser protagonistas hace que se refleje el esfuerzo.

Sabiendo a la increíble competencia con la que se van a encontrar en la carrera, ¿qué Tour se imagina que puede hacer su equipo?

Lo primero que tenemos que tener claro es qué equipo vamos a llevar y qué planteamiento vamos a hacer. Quizás puede ser un objetivo los tres primeros días el ponernos líderes de la montaña. Siempre salimos a La Vuelta con esa intención y lo hemos conseguido el año pasado con Joel Nicolau.

Puede ser un objetivo muy bonito llevar el maillot de lunares. Plantear un objetivo... Hay que ir día a día, porque cada día puede tener una oportunidad. Y si tienes marcada una fecha en rojo, quizás ese día los favoritos empiezan a atacarse a 80 de meta y se acabó la carrera para ti.

Por último, poco a poco tendrá que ir afinando la confección del '8' del Tour. ¿Tiene una idea en la cabeza?

Para abril ya deberíamos tener una previsión clara hecha. Tienes que tener un buen plan de concentraciones en altura. Para abril debería haber algo muy aproximado, con uno o dos reservas máximo, y con ese equipo tirar para adelante.