UAE vuelve a la carga contra Juan Ayuso: "Definitivamente, no es un jugador de equipo"

La polémica salida de Juan Ayuso del UAE continúa generando ondas expansivas en el pelotón profesional meses después de su escandalosa ruptura.

Las últimas declaraciones provienen de Florian Vermeersch, gregario belga del conjunto emiratí y hombre de confianza de Tadej Pogacar en las clásicas, quien ha ofrecido una valoración lapidaria del ciclista español en una entrevista con el medio Bahamontes.

"Estuve en un campamento de entrenamiento con él, y estuvo todo el tiempo 20 metros adelante del grupo", reveló Vermeersch al recordar su experiencia compartida con Ayuso.

La conclusión del belga fue directa y sin matices: "Definitivamente no es un jugador de equipo". Aunque Vermeersch admitió que apenas conoce personalmente al corredor de Barcelona -"no es precisamente mi mejor amigo, pero tampoco lo conozco bien"-, la impresión que le dejó aquel contacto limitado resultó suficientemente duradera como para formar una opinión crítica.

Las palabras de Vermeersch adquieren especial relevancia porque trazan un contraste deliberado con la cultura que define al UAE Team Emirates, encarnada por su líder indiscutible, Tadej Pogacar. "Pogacar también es un tipo súper relajado y un increíble jugador de equipo", señaló el belga, destacando que al esloveno "le encanta fomentar el sentido de comunidad".

Esta comparación subraya lo que Vermeersch identifica como el problema fundamental: no la capacidad atlética de Ayuso, sino la reciprocidad. "He oído que es bueno con sus compañeros cuando ellos van a su rueda y todo va bien, pero cuando él está mal o tiene que devolver el favor, como en el Giro, las cosas suelen ir mal", observó el corredor belga.

El origen

La tensa relación entre Ayuso y el UAE había explotado públicamente durante la Vuelta a España 2025, cuando en plena competición el equipo anunció sorpresivamente la rescisión del contrato del español. Ayuso respondió con dureza, acusando a la dirección del equipo de actuar "para dañar mi imagen" y calificando la gestión como "una dictadura".

El ciclista español reveló que habían acordado hacer público el comunicado al término de La Vuelta "para no afectar al equipo y los compañeros", pero el UAE decidió adelantarlo apenas avisándole media hora antes.

Esta ruptura fue el punto culminante de años de desajuste. En el Tour de Francia 2024, el rol de Ayuso nunca se definió claramente; su enfermedad y posterior retirada profundizaron esa sensación de desencuentro.

El Giro de Italia 2025 parecía ofrecer una oportunidad de liderazgo más nítida, pero una caída truncó esas posibilidades. Todo esto alimentó la frustración de un corredor que anhelaba mayor protagonismo en un equipo dominado por la figura omnipresente de Pogacar.

No obstante, las críticas de Vermeersch no quedaron sin respuesta. Carlos Verona, ciclista español del Lidl-Trek y futuro compañero de Ayuso, comentó en redes sociales tras la publicación del artículo: "Yo estuve en un campamento con él y estuvo con el grupo todo el tiempo".

Vermeersch cerró su valoración reconociendo la calidad deportiva del español, pero reiterando su alivio por la partida: "Seguro que echaremos de menos algunas victorias sin él, porque sigue siendo un ciclista de clase mundial. Pero lo echaremos menos en cuanto a la atmósfera dentro del equipo".

Ayuso, que firmó un contrato de cinco años con Lidl-Trek hasta 2030, ha buscado cerrar este capítulo tormentoso. En diciembre, durante la presentación de su calendario con el nuevo equipo, el ciclista emitió un comunicado intentando suavizar las tensiones: "Lo que ocurrió en septiembre ocurrió bajo presión y con mucha tensión de por medio. Lo que dije entonces no refleja lo que realmente siento por el equipo".

Agradeció especialmente a Mauro Gianetti y Matxin por ayudarle "a alcanzar mis éxitos" y reconoció que su tiempo en el UAE lo "formó como persona".

Ahora, en Lidl-Trek, Ayuso buscará el espacio y el protagonismo que sentía que le faltaban en el UAE. Será interesante observar si este cambio de ambiente permite que florezca su talento o si las críticas sobre su capacidad para trabajar en equipo lo persiguen en su nuevo hogar.