Fernando Gaviria, condenado a dos meses de prisión por quintuplicar la tasa de alcohol: "A una copa de entrar en coma"

El ciclista Fernando Gaviria fue condenado a dos meses de prisión y a abonar una multa de 5.000 euros por conducir en estado de embriaguez por las calles de Mónaco. El corredor colombiano prácticamente quintuplicaba la tasa máxima de alcohol y se convirtió "en un peligro público", según el juez del caso.

Los hechos sucedieron durante el pasado 22 de octubre. Fernando Gaviria había finalizado la temporada 2025 como corredor de Movistar Team y se sobrepasó con la bebida en el Principado de Mónaco.

El sprinter fue detenido por los agentes mientras conducía su vehículo y le fue realizada una prueba de alcoholemia. Los resultados pusieron en alerta a los policías al ver que arrojó una tasa de 2,40 gramos de alcohol en sangre, casi cinco veces más que el 0,5 permitido.

El ciclista, recientemente firmado por el Caja Rural-Seguros RGA, fue detenido por varias infracciones contra la seguridad vial como cruzar una línea continua, circular en sentido contrario en una calle de un solo sentido o no ceder el paso.

Los sucesos ocurrieron en torno a las 13:15 horas, en un momento en el que el tráfico es elevado y su situación de embriaguez suponía un claro riesgo para el resto de conductores y peatones.

Dos meses de prisión

Este mismo miércoles se conoció que Fernando Gaviria fue condenado a una pena de dos meses de prisión por conducir en estado de embriaguez por las calles de Mónaco. Un duro palo tan sólo un día después de que se anunciara su comentado fichaje por Caja Rural después de terminar su vinculación con Movistar Team.

"Presentaba signos de intoxicación y la policía midió una alcoholemia de 1,18 mg/l de aire espirado, o aproximadamente 2,40 gramos por litro de sangre", comentó el presidente del tribunal, Florestan Bellinzona.

El juez, por su parte, comentó que "está a una o dos copas de entrar en coma. Es un peligro público". Unas declaraciones muy contundentes para un ciclista profesional, que tuvo esta peligrosa actitud pocos días después de haber finalizado su temporada.

Según indicaron algunos diarios monegascos, el velocista se excusó en el juicio alegando "estrés laboral y problemas familiares".

Una nueva etapa en Caja Rural

No parece la mejor forma de empezar una nueva etapa en la carrera deportiva del ciclista. Fernando Gaviria formalizó ayer su fichaje por el equipo Caja Rural-Seguros RGA, un refuerzo muy llamativo. Esto supone que el velocista abandona la primera división del ciclismo para bajar al segundo escalón.

Este movimiento se da después de tres temporadas en Movistar Team en las que el colombiano no ha estado a la altura de lo que se esperaba. Llegó en 2023 como una gran opción para conseguir victorias en los sprints, pero tan sólo ha sido capaz de conseguir tres triunfos.

Su victoria en el Tour de Romandía fue el éxito de mayor prestigio, ya que las otras dos llegaron en carreras de menor entidad. Eso sí, ha sumado varios puestos importantes en grandes vueltas como el Tour de Francia o el Giro de Italia.

Caja Rural firmó una buena pieza para su equipo, capaz de sumar una nómina importante de puntos que siempre necesitan los conjuntos en este sistema que ahoga. Ahora, está por ver si el corredor recibe algún tipo de sanción, ya que su estado de embriaguez se dio cuando todavía era corredor de Movistar Team.