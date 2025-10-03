Salta la mediana e invade el sentido contrario: la actitud temeraria del ciclista Kiko Galván que le costará muy cara

Una gran polémica se ha apoderado del ciclismo español en las últimas horas. El ciclista Kiko Galván fue expedientado por su equipo, el Kern Pharma, por publicar un vídeo en las redes sociales en el que circulaba por la carretera en actitud temeraria.

En este vídeo se podía ver al corredor circulando por la carretera de L'Arrabassada y saltando por encima de los separadores instalados para evitar adelantamientos. El ciclista brincó de un lado al otro de la carretera en varias ocasiones, y llegó a invadir el carril de sentido contrario.

Esta temeraria e incomprensible actitud de Kiko Galván, fácilmente reconocible por sus tatuajes pese a estar de espaldas en el vídeo, llevó a su equipo, el Kern Pharma, a emitir un comunicado en el que lamentaba lo sucedido.

Sin desvelar el nombre de su ciclista, desde el equipo farmacéutico mostró su "indignación" por lo sucedido. "Pedimos disculpas por un incidente que no refleja los valores defendemos y queremos proyectar como equipo", aseveró el Kern Pharma.

Y es que en el vídeo se podía ver a Galván violando las normas de seguridad vial vestido con los colores del maillot del conjunto Kern Pharma.

Galván, de 27 años, se entrenaba en este tramo final de la temporada después de haber participado hace unos días en la clásica Paris-Chauny, donde terminó 17º. Este curso, su mejor resultado fue un tercer puesto en el GP de Marsella.

Comunicado oficial 📝 pic.twitter.com/Oc7vIEwVzx — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) October 2, 2025

El Kern Pharma fue el año pasado el equipo revelación de La Vuelta. Los farmacéuticos, sin Kiko Galván en el listado de convocados, consiguieron tres victorias de etapa con Pablo Castrillo y Urko Berrade como protagonistas.

El comunicado de Kern Pharma

El Equipo Kern Pharma expresa su indignación por las imágenes difundidas de uno de nuestros ciclistas incumpliendo gravemente las normas de seguridad vial.

Desde Azcoro Sport, lamentamos profundamente y pedimos disculpas por un incidente que no refleja los valores que defendemos y queremos proyectar como equipo.

El Equipo Kern Pharma reitera su más alto y firme compromiso con la seguridad en la carretera, tanto dentro de la competición como fuera de la misma. El respeto de la seguridad vial y las normativas de tráfico son principios fundamentales en este deporte, que promovemos tanto en nuestra actividad competitiva como en nuestra labor formativa diaria con los ciclistas.

Por ello, el Equipo Kern Pharma está tomando medidas de carácter disciplinario con el ciclista involucrado para garantizar que actitudes y situaciones como las sucedidas no se repitan en un futuro. Asumimos nuestra responsabilidad y seguiremos trabajando para reforzar la formación y concienciación de todos nuestros integrantes en materia de seguridad vial.