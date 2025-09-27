Mavi García es incombustible: se cuelga la medalla de bronce en los Mundiales de ciclismo a los 41 años

Mavi García se colgó la medalla de bronce en los Mundiales de Ruanda al firmar una actuación extraordinaria. Era la ciclista más veterana de la prueba, estaba en su penúltimo Mundial tal y como le comentó a EL ESPAÑOL en la previa, pero aún así aprovechó la oportunidad al máximo y consiguió uno de los grandes hitos de su carrera deportiva.

Si hace unos dos meses logró la victoria más importante de su carrera deportiva al llevarse una etapa del Tour de Francia femenino, en Ruanda completó su mejor temporada al colgarse su primera medalla mundialista. Un bronce que sabe a oro o cualquier metal mejor.

Mavi García tuvo el olfato y las piernas suficientes como para meterse en el trío cabecero de elegidas. Junto a la australiana Fisher-Black y la canadiense Magdeleine Vallieres, que terminó proclamándose campeona del mundo, formó un grupo que se entendió a la perfección hasta el repecho empredado del final.

Porque la edad es solo un número.

Porque es historia del ciclismo español.



🇪🇸 Mavi García, a sus 41 años, logra el bronce en Ruanda.



🌈 Magdeleine Vallieres da la gran sorpresa y es nueva campeona del mundo.



Ahí ya sólo quedaba sobrevivir y echar el resto para asegurar la medalla porque Elise Chabbey llegaba con fuerza por detrás. Sin embargo, Mavi sacó todo lo que tenía dentro, se exprimió al máximo y, con un esfuerzo agónico, se hizo con el bronce por detrás de Fisher-Black.

Mavi entró exhausta. Se abalanzó sobre el manillar de su bicicleta nada más cruzar la línea de meta. Mitad por el esfuerzo, mitad por la incredulidad de lo conseguido. "Vamos a por ello, vamos a por lo que venga", le dijo a EL ESPAÑOL unas horas antes de la carrera. Lo que ha venido ha sido una medalla de bronce.

