Juan Ayuso pone fin a su etapa en el UAE y firma por cinco años con Lidl-Trek
El ciclista español, de 23 años, competirá hasta finales de 2030 con el equipo estadounidense.
Juan Ayuso competirá los próximos cinco años con el equipo Lidl-Trek. El ciclista español de 23 años pone fin a su etapa en UAE Team Emirates y firma su nuevo contrato con el conjunto estadounidense, hasta 2030.
"Estoy muy ilusionado. Unirme a Lidl-Trek supone un capítulo importante en mi carrera. El cambio trae nuevas energías y ambiciones y siento que este equipo tiene una identidad muy marcada, con unión y hambre de victorias", dijo Ayuso tras confirmarse su incorporación a la escuadra estadounidense.
Y añadió: "Creo que es el lugar perfecto para dar el siguiente paso en mi desarrollo y contribuir a que el equipo sea el mejor del mundo".
Project Juan 🤘🔧
We're excited to announce that Juan Ayuso has signed a five-year contract with Lidl-Trek! Welcome to the Team, Juan 🤝
Full story 📰 here: https://t.co/6SwUWRyOgk pic.twitter.com/D0lLYt7H6n
La noticia de su salida del UAE se hizo pública durante la disputa de La Vuelta, en la que compartía el liderazo del equipo con el portugués Joao Almeida —a la postre segundo clasificado de la general, por detrás del ganador, el danés Jonas Vingegaard (Visma)—.
Para Ayuso, este cambio de equipo supone el inicio de una etapa en la debe confirmarse como una de las fuerzas mayores del pelotón. El momento de la verdad como parte de una estructura en crecimiento.
Comunicado del Lidl-Trek
Lidl-Trek se complace en anunciar que el talento español de 23 años Juan Ayuso ha firmado un contrato de cinco años con el equipo.
Ayuso irrumpió en la escena en 2022 cuando subió al podio final de la Vuelta a España en su debut en un Gran Vuelta. Tuvo otra actuación notable el año siguiente, terminando cuarto en la clasificación general y llevándose el maillot blanco como mejor joven.
Contrarrelojista y escalador dotado, Ayuso ya se ha demostrado como uno de los corredores por etapas más emocionantes del pelotón. Su palmarés incluye victorias generales en la Itzulia País Vasco y el Tirreno–Adriático, dos victorias de etapa en la Vuelta a España, una victoria de etapa en el Giro de Italia y cuatro triunfos en contrarreloj.
Su llegada refuerza las aspiraciones de Lidl-Trek en las carreras por etapas y supone un paso clave en el objetivo a largo plazo del equipo de convertirse en la mejor escuadra del WorldTour.
"Estoy muy ilusionado —dijo Ayuso—. Incorporarme a Lidl-Trek es el inicio de un nuevo capítulo importante en mi carrera y estoy motivado para seguir creciendo como corredor. El cambio siempre trae nueva energía y ambiciones, así que tengo muchas ganas de empezar".
"Desde fuera se aprecia que el equipo ha construido una identidad fuerte, con mucha unidad y ambición. El proyecto a largo plazo que están formando es algo bastante único y especial. Siento que es un sitio donde puedo dar el siguiente paso en mi desarrollo, rodeado de corredores y del staff que comparten los mismos objetivos. Quiero seguir mejorando en las grandes carreras; el equipo tiene la ambición de convertirse en el mejor del mundo, así que estoy muy ilusionado por poder contribuir a ese éxito".
"Me siento súper agradecido al equipo por darme esta oportunidad y por la confianza. No veo la hora de vestir el maillot de Lidl-Trek".
"Juan es uno de los jóvenes talentos más brillantes del ciclismo —afirmó Luca Guercilena, director general de Lidl-Trek—. Ya es uno de los mejores escaladores y contrarrelojistas del mundo, lo que conforma un conjunto muy emocionante. Con solo 23 años todavía tiene margen de crecimiento, y estamos comprometidos a ofrecerle todo el apoyo que necesite para alcanzar su máximo potencial. Incorporar a Juan es un paso importante en nuestra visión a largo plazo, y estamos ilusionados por ver qué podemos lograr juntos en los próximos años".