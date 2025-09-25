Juan Ayuso pone fin a su etapa en el UAE y firma por cinco años con Lidl-Trek

Juan Ayuso competirá los próximos cinco años con el equipo Lidl-Trek. El ciclista español de 23 años pone fin a su etapa en UAE Team Emirates y firma su nuevo contrato con el conjunto estadounidense, hasta 2030.

"Estoy muy ilusionado. Unirme a Lidl-Trek supone un capítulo importante en mi carrera. El cambio trae nuevas energías y ambiciones y siento que este equipo tiene una identidad muy marcada, con unión y hambre de victorias", dijo Ayuso tras confirmarse su incorporación a la escuadra estadounidense.

Y añadió: "Creo que es el lugar perfecto para dar el siguiente paso en mi desarrollo y contribuir a que el equipo sea el mejor del mundo".

Project Juan



We're excited to announce that Juan Ayuso has signed a five-year contract with Lidl-Trek! Welcome to the Team, Juan



— Lidl-Trek (@LidlTrek) September 25, 2025

La noticia de su salida del UAE se hizo pública durante la disputa de La Vuelta, en la que compartía el liderazo del equipo con el portugués Joao Almeida —a la postre segundo clasificado de la general, por detrás del ganador, el danés Jonas Vingegaard (Visma)—.

Para Ayuso, este cambio de equipo supone el inicio de una etapa en la debe confirmarse como una de las fuerzas mayores del pelotón. El momento de la verdad como parte de una estructura en crecimiento.