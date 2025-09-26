Mundiales de Ciclismo 2025: horarios, recorridos y dónde verlo en directo en televisión

Los Mundiales de Ciclismo más duros de la historia ya están aquí. Todas las miradas se centran en lo que va a suceder durante toda una semana en Ruanda, más concretamente en Kigali, donde se disputa por primera vez en todos los tiempos el Campeonato del Mundo en continente africano.

Entre el 21 y el 28 de septiembre los mejores ciclistas del planeta se batirán para buscar el maillot arcoíris en diferentes modalidades y categorías. Esa ansiada prensa que distingue al mejor del mundo durante todo un año y que cualquiera sueña con portar en alguna ocasión a lo largo de su carrera deportiva.

Para abrir boca, el domingo 21 de septiembre se disputaron las contrarrelojs individuales élite tanto masculina como femenina. Remco Evenepoel, que llegó a doblar a Tadej Pogacar, se llevó un oro impresionante.

La prueba en ruta femenina tendrá lugar el próximo sábado 27 de septiembre, con la francesa Pauline Ferrand-Prévot centrando los focos a sus 33 años, mientras que todo terminará con la prueba en ruta masculina el domingo 28 de septiembre. Tadej Pogacar es el gran favorito y aspira a revalidad su condición de campeón.

En cuanto a la representación española, en la crono masculina las bazas serán Iván Romeo y Raúl García Pierna, mientras que Juan Ayuso será el gran aspirante al podio en la prueba en ruta con un equipo hecho a su medida.

Se tratan de los Mundiales más duros de la historia. Ya en la contrarreloj se acumularán casi 700 metros de desnivel en 40 kilómetros, mientras que en la ruta masculina se llegará casi a los 5.500 metros de desnivel positivo.

Horarios del Campeonato del Mundo de ciclismo

Domingo 21 de septiembre:

Contrarreloj élite femenina - Kigali - Kigali (31,2 kilómetros) (10:00-13:35)

Contrarreloj élite masculina - Kigali - Kigali (40,6 kilómetros) (13:35-17:50)

Lunes 22 de septiembre:

Contrarreloj sub-23 femenina - Kigali - Kigali (22,6 kilómetros) (10:25-13:15)

Contrarreloj sub-23 masculina - Kigali - Kigali (31,2 kilómetros) (13:25-17:00)

Martes 23 de septiembre:

Contrarreloj júnior femenina - Kigali - Kigali (18,3 kilómetros) (10:35-13:15)

Contrarreloj júnior masculina - Kigali - Kigali (22,6 kilómetros) (13:50-17:00)

Miércoles 24 de septiembre:

Contrarreloj relevo mixto - Kigali - Kigali (42,4 kilómetros) (12:20-17:30)

Jueves 25 de septiembre:

Ruta sub-23 femenina - Kigali - Kigali (119,3 kilómetros) (12:55-17:00)

Viernes 26 de septiembre:

Ruta júnior masculina - Kigali - Kigali (119,3 kilómetros) (07:50-11:45)

Ruta sub-23 masculina - Kigali - Kigali (164,6 kilómetros) (11:50-16:55)

Sábado 27 de septiembre:

Ruta júnior femenina - Kigali - Kigali (74 kilómetros) (08:10-11:10)

Ruta élite femenina - Kigali - Kigali (164,6 kilómetros) (11:45-17:15)

Domingo 28 de septiembre:

Ruta élite masculina - Kigali - Kigali (268 kilómetros) (09:30-17:15)

Cómo ver los Mundiales de Ciclismo

El Campeonato del Mundo de Ciclismo se retransmitirá de manera íntegra a través de RTVE y de Eurosport.

Las diferentes pruebas podrán verse por Teledeporte o por RTVE Play, además de todos los operadores que incluyan el canal Eurosport en su paquete.