Ayuso abandona el Giro de Italia tras un calvario de varias caídas y las picaduras de una avispa

🎙️ Juan Ayuso muestra en @Eurosport_ES las consecuencias de la picadura de una avispa en la etapa de ayer:



"No puedo ver con el ojo derecho"



"El equipo me ha dicho que no saliera, pero he querido por lo menos probar para ayudar al equipo"#GirodItalia pic.twitter.com/9f8RjZpWvr