Juanpe López: "Mi sueño es vestir el maillot amarillo del Tour de Francia, pero este año voy a por etapas"

Juanpe López (Lebrija, julio de 1997) se ha convertido por méritos propios en uno de los máximos representantes del ciclismo español en la actualidad. El corredor del Trek-Segafredo, formado en los equipos de la Fundación Contador, vivió durante la primera parte de la temporada del 2022 su gran explosión, especialmente en un Giro de Italia del que se convirtió en gran protagonista.

El andaluz tenía marcada a fuego la cuarta etapa con final en el mítico Etna. Consiguió meterse en la escapada certera y peleó la victoria hasta el último aliento. Finalmente, solo pudo ser segundo, ya que fue superado en los últimos metros por el corredor alemán del BORA Lennard Kamna.

Sin embargo, su buena situación en la general le dio lo que entonces parecía ser un consuelo y que después terminó siendo el mayor premio, la maglia rosa de líder del Giro de Italia. Un logro que supo defender como oro en paño. El increíble estado de forma que registraba y su enorme ilusión por brillar le hicieron echar el resto para aguantar vestido con los colores que le acreditaban como el patrón de la carrera durante 10 etapas. Con este registro superó a estrellas como Joaquim 'Purito' Rodríguez y se posicionó justo detrás de leyendas como Julio Jiménez, José Manuel Fuente, Alberto Contador o Miguel Indurain.

[La emoción de Juanpe López tras convertirse en líder del Giro y vestirse con la maglia rosa]

Ahora, Juanpe afronta la que debería ser la temporada de su confirmación. No irá al Giro, donde terminó décimo de la general y como el mejor joven de la carrera en 2022, sino que debutará en el Tour de Francia y volverá a La Vuelta. Allí fue 13º en 2021, mientras que en el año 2022 no pudo brillar lastrado por una sinusitis que le hizo pasar por quirófano antes de cerrar el curso.

El lebrijano, de concentración en Sierra Nevada tras recuperarse de una fractura de clavícula fruto de una caída en un entrenamiento, saca unos minutos para hablar con EL ESPAÑOL sobre la lesión, los objetivos de la nueva temporada y el posible sueño de vestirse de amarillo tras haber saboreado ya las mieles del Giro de Italia. Juanpe cuenta los días para debutar esta temporada, momento que llegará en la Volta a Cataluña (del 20 al 26 de marzo), después de no haber podido estar en la Vuelta a la Comunidad Valencia por ese desafortunado accidente.

'Juanpe' López durante un entrenamiento de pretemporada ©SamNeedham / Imagen cedida por Trek Segafredo

¿Qué tal estas después de la caída? ¿Cómo te has encontrado estos primeros días con la vuelta a los entrenamientos?

Bueno, bien. Tuve mala suerte con la caída, pero tampoco he estado muchos días parado. Sí que he estado tiempo entrenando suave, porque no podía forzar de ninguna manera.

¿Cómo recuerdas el accidente? ¿Qué fue lo que crees que te pasó?

Era una bajada que hacía mucho aire y cogí un bache. Me pegó una racha de viento en la rueda delantera y ya salí volando. Para lo que me podía haber pasado pues me pasó poco realmente.

¿Te ha hecho mucho daño a la preparación o todavía no estabas en un punto de forma muy avanzado? Dentro de que es una desgracia, ¿mejor ahora que luego metido más en la temporada?

Estaba ya preparado, a punto de empezar a correr en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, pero es lo que dices, dentro de lo malo podría haber sido peor y solo me he perdido la primera carrera en el inicio de la competición. Nada más.

¿Cuál va a ser tu calendario a partir de ahora con esta variación por la caída?

Empezaré en Volta a Cataluña y después al País Vasco. Y ya más tarde haré varias carreras de preparación al Tour de Francia.

[Pello Bilbao se convierte en uno de los mejores ciclistas del mundo: el éxito de la regularidad]

¿En qué carreras tienes fijado el objetivo de llegar en buena forma antes de afrontar el Tour de Francia? ¿Es en Cataluña y el País Vasco donde esperas encontrarte mejor?

Cataluña va a ser mi vuelta a la competición y no va a ser una carrera que luche al 100%. Espero estar mejor ya en el País Vasco. Luego después tengo Flecha Valona, Lieja-Bastoña-Lieja y antes del Tour tengo Dauphiné y los Nacionales.

¿Cuáles son los objetivos que tienes fijados este año para el Tour de Francia?

Quiero llegar al 100% y en un buen momento de forma y aprovechar ese nivel ya bien sea para luchar por una etapa o estar delante en algunas de ellas. Todo lo bueno que venga después será bienvenido.

¿Prefieres intentar conseguir una etapa o preferirías más ir a por un Top10 en la general? ¿O esperarás un poco a ver qué te va dando la carrera?

Como dices, habrá que esperar un poco a ver cómo va la carrera y a ver cómo se va dando la situación, pero quiero quitarme la espinita de ganar alguna etapa y más saliendo el Tour de Francia este año desde España.

¿Ves factible a lo largo de tu participación en el próximo Tour de Francia atacar una clasificación como la de la montaña o dejarte ver en esos puertos que siempre dan mucha categoría a la ronda francesa?

Puede ser un objetivo que está ahí, pero primero quiero ver cómo llego al Tour. Queda mucho para planificar todo. Lo primero es ver con qué punto de forma llego y de ahí poder sacar conclusiones tanto yo como el equipo, que su nivel vaya acorde también a mi estado físico. A partir de ahí habrá que ver cómo vienen las etapas. Si tengo la oportunidad de disputar la montaña ahí estaré aunque quiero luchar por alguna etapa. Veremos a ver qué nos depara la carrera.

Juanpe López durante un entrenamiento de pretemporada ©SamNeedham / Imagen cedida por Trek-Segafredo

Después de lo vivido en el Giro de Italia el año pasado y dado que el Tour de este curso empieza bastante fuerte aunque no habrá un final en alto hasta la sexta etapa, ¿ves alguna posibilidad de vestir el amarillo?

Es otro sueño que tengo y ojalá pueda hacerlo, pero de momento es eso, un sueño. Y los sueños pueden cumplirse o no. Pero es cierto que sería una gran ilusión para mí.

¿Después del Tour de Francia tienes pensado hacer La Vuelta? ¿Cuál crees que podría ser el objetivo allí? ¿Quizá superar el puesto 13º que hiciste en 2021 y atacar el Top10?

Desde luego que no estaría mal estar en esa lucha. La Vuelta a España está ahí, aunque ahora se ve lejana en las fechas en las que estamos. Será momento más adelante de pensar en lo que viene en septiembre. Pero primero tenemos que ver cómo acabamos las primeras carreras y cómo descansamos y demás.

Después de demostrar el año pasado en el Giro que estás hecho para aguantar tres semanas de competición al máximo nivel y ahora que todavía eres joven, ¿te gustaría enfocar tu carrera hacia las clasificaciones generales o mejor hacia victorias de etapa y un poco lo que vaya surgiendo como hablábamos antes del Tour?

Soy de los que piensa que las generales vienen solas si estás en el punto de forma adecuado. Pero si no llegas bien de forma, lógicamente lo mejor es optar por ir a por alguna etapa. Estoy en un momento en el que todavía tengo que ver cómo responde el cuerpo. Pero la clave también es intentar disfrutar de cada carrera y de cada dorsal que me ponga.

Pensando más a largo plazo, ¿te ves haciendo podio en una Grande?

Como he dicho antes con el Tour de Francia, sería un sueño lógicamente y los sueños pueden cumplirse o no. Pero voy a trabajar muy duro y voy a luchar para conseguirlo. Ahora hay mucho nivel, lo estamos viendo carrera tras carrera, pero para eso estamos aquí, para trabajar e intentar llegar lo más lejos posible y conseguir los máximos objetivos posibles.

[Tadej Pogaçar se exhibe en su estreno en la Clásica Jaén Paraíso Interior]

Volviendo un poco al Giro de Italia del año pasado, ¿cuánto te cambió la vida en esas tres semanas?

Era un corredor que curraba para el equipo y ahí ya me dieron la oportunidad de ir con un poco más de libertad. Eso quizás sí me cambió un poco. Pero más que mi vida fue mi carrera deportiva. Estar ahí delante y disfrutando fue lo máximo. Este ya es otro año que tendremos que ver cómo me va y esperamos que sea muy bien.

¿Te sientes con más galones dentro de Trek-Segafredo ahora que el equipo está en una etapa de transición sin grandes líderes para las generales? Quizá ahora mismo solo Ciccone y tú podéis ir cogiendo ese rol tan importante en el equipo.

Un poco más esa responsabilidad a lo mejor sí que me ha caído. Tengo más galones y más presión. Yo quiero estar delante en las carreras y es un plus para mí que me dejen estar a la cabeza del equipo Trek y tengo muchas de ponerme ya en marcha por eso.

Me decías antes que es un sueño intentar ganar una etapa en el Tour de Francia. Ahora que ha pasado el tiempo, ¿cambiarías cómo se dio el Giro de Italia del año pasado y haber ganado aquel día en el Etna o te quedas con la forma en la que se produjo todo?

No, me quedo evidentemente con la forma en la que salió todo. Tuvimos bastantes momentos muy buenos y terminé bastante orgulloso de todo. Al final todo vino rodado. Era algo que pensábamos que podíamos conseguir para algunos días, pero no mantenerlo durante tanto tiempo, así que bastante bien.

¿Cuándo te diste cuenta realmente que estabas a tan buen nivel? Porque antes del Giro venías de hacer una buena Itzulia rozando el Top10.

Ya aquí en la concentración en Sierra Nevada de pretemporada con el resto del equipo vimos que los números eran muy buenos. Era el mejor momento de mi carrera deportiva y estaba preparado para la lucha. Ahí me di cuenta de que iba bien y eso me dio ambición. Quería ganar una etapa y lo saqué todo y al final salió la cosa bastante bien aunque no gané.

[El dopaje mata al ciclismo colombiano tras Supermán y Nairo: "Sin influencias llevas el 'bulto'"]

¿Esas semanas del Giro de Italia vistiendo el rosa y siendo el mejor joven de la clasificación te pasaron un poco de factura en el resto del año? Siempre se dice que la atención de los medios desgasta mucho. ¿Te gustaría tener como objetivo de este año conseguir mantener más esa regularidad durante toda una temporada haciendo el Tour de Francia y La Vuelta?

Creo que hice una primera parte del año bastante positiva. Después del Giro empecé con problemas de salud porque me detectaron una sinusitis. Tuve que pasar por quirófano y eso me condicionó un poco. En La Vuelta sí que sufrí mucho y al final son cosas de las que hay que aprender.

Hablábamos antes de que quizás el Giro de Italia te ha posicionado un poco más arriba dentro del escalafón de Trek que es una formación con mucha historia dentro del pelotón. ¿Cuáles son los corredores que más te han impresionado desde que llegaste al equipo?

Tuve la oportunidad de correr con una leyenda como Vincenzo Nibali. Y también tuve el privilegio de correr mi primera carrera con Trek en el Tour Down Under con Richie Porte y fue un momento bastante, bastante bonito.

La última para terminar. Ahora hay una generación de corredores españoles entre los que estás tú que tienen que coger el testigo de los Contador, Alejandro Valverde y compañía que poco a poco se han ido retirando. Tú eres dos años más joven que Enric Mas y siempre se os ha relacionado un poco con la figura de Alberto por venir de los equipos de su Fundación. ¿Es una responsabilidad que sentís más de cerca y que supone una presión añadida el hecho de que os señalen como los encargados de ser el nuevo Contador?

Yo siempre digo que el ciclista español se hace poco a poco, año tras año y a la vista está que cada temporada se está dando un pasito más hacia delante. Para mí no hay presión, pero sí motivación para intentar llegar a lo mínimo que ganó Alberto. Con eso me conformaría.

Sigue los temas que te interesan