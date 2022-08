Alejandro Valverde empieza con caída su última Vuelta a España: "Ha sido muy peligroso"

Alejandro Valverde está ante la que seguramente sea la carrera más especial de toda su trayectoria deportiva. El ciclista español se despide del profesionalismo en La Vuelta y espera hacerlo con la que sería su última victoria. El murciano se ve preparado para ello y con piernas para poder celebrar un éxito parcial, aunque tendrá que esperar qué le depara la competición.

La dedicación y el mimo del Movistar Team está siendo total, como no podía ser de otra manera, y han decidido homenajearle con un maillot especial cambiando los colores habituales de la formación navarra. En esta ocasión han apostado por el blanco y por la inscripción de todo el palmarés logrado por el murciano.

La Vuelta arrancó este viernes en Utrecht con una contrarreloj por equipos que no fue muy bien al equipo español, que acumula ya una pérdida de 43 segundos con el Jumbo-Visma y de unos 30 segundos con equipos como INEOS y Quick-Step. Malas noticias para Enric Mas respecto a corredores como Roglic, Carapaz o Remco Evenepoel.

Pero las malas noticias no terminaron ahí. En la segunda etapa, la primera en línea y también con final en Utrecht que se ha resuelto al sprint, varios corredores del equipo de Eusebio Unzué han sufrido caídas. El más damnificado ha sido Gregor Mühlberger, que ha sufrido abrasiones de consideración. Pero también se ha ido al suelo Alejandro Valverde, quien al término de la etapa ha analizado cómo se ha producido ese accidente que le ha generado un gran susto.

Gregor Mühlberger tras su caída en la etapa 2 de La Vuelta Movistar Team

"No ha sido un día tranquilo, y a la vista está del 'hostión' que ha habido cerca de meta. Creo que no es nada. Se han caído delante y no lo he podido evitar; he frenado, pero aun así he caído. Parece que bien". Todavía dolorido, el murciano se marchaba a descansar para preparar la tercera jornada que también será muy nerviosa y en la que tendrá que estar muy atento para no sufrir percances de gravedad.

Crítico con el final de etapa

En su reflexión, Valverde se quejó también de una situación que todos esperaban en la primera meta de La Vuelta. Los nervios y el sinuoso recorrido hacían muy previsibles accidentes como el que se ha producido y que Alejandro ha criticado duramente: "Muchísimos nervios, muy peligroso... Es lo que hay, lo sabíamos antes de venir. Vamos día a día, esperamos poder llegar bien a las etapas del norte".

Para finalizar, agradeció todo el apoyo recibido en la salida de su última Vuelta: "Muy agradecido a todo el público por el cariño de estos primeros días; impresionante la cantidad de gente que hay".

Poco después, Valverde ha publicado un mensaje en sus redes sociales haciendo referencia de nuevo al nerviosismo y peligrosidad de los metros finales: "No ha sido un día tranquilo hoy en La Vuelta Mucha tensión y una caída al final que no hemos podido evitar aunque parece que no es nada. Gracias a todo el público de Países Bajos por el cariño estos días".

