Richard Carapaz abandona INEOS Grenadiers y confirma su llegada a Education First en 2023

EDUCATION FIRST

Mientras el panorama ciclista mira ya hacia el inicio de La Vuelta, muchos equipos están aprovechando para hacer públicos algunos de sus grandes movimientos para el 2023. El mes de agosto siempre suele ser terreno para fichajes significativos y así ha sucedido en el vestuario del Education First.

La formación que dirige el carismático Jonathan Vaughters ha hecho oficial el fichaje de uno de los mejores escaladores del planeta, Richard Carapaz. El ganador del Giro de Italia y también de la medalla de oro olímpica en los pasados Juegos de Tokio 2020 finalmente ha elegido la formación estadounidense.

Su futuro era uno de los que más expectación había generado en el universo ciclista. Carapaz es uno de los corredores llamados a pelear por las grandes vueltas como demostró en la pasada edición de la ronda italiana donde terminó segundo tras Jai Hindley. El ecuatoriano puede presumir de haber hecho ya podio en las tres grandes.

Richard Carapaz durante una etapa del Giro de Italia 2022 INEOS Grenadiers

Ahora perseguirá su primer triunfo en La Vuelta donde encontrará con rivales como Primoz Roglic, Enric Mas o Remco Evenepoel. Y lo hará con la ilusión que siempre trae consigo un nuevo cambio de aires y una nueva aventura. Estaba claro que no iba a continuar en INEOS Grenadiers, pero faltaba por materializar cuál sería su fichaje.

Tras coquetear con un posible regreso a Movistar, finalmente ha sido Education First quien se ha llevado el gato al agua asegurándose uno de los fichajes más llamativos de la temporada. Carapaz pasará a compartir equipo con sus amigos y compatriotas Jonathan Caicedo and Alexander Cepeda.

Carapaz derrocha motivación

Carapaz se ha mostrado muy contento con su movimiento: "Cuando conquistas una cosa, quieres más. Yo soy una de esas personas que quiere más. Todavía hay cosas que no he conseguido. Me gustaría intentar ganar otra gran vuelta. El objetivo de mi vida siempre ha sido ganar el Tour de Francia. Es algo por lo que lucharé. Sé que es posible".

"Sé cuál es mi potencial y lo que puedo hacer, lo que puedo lograr, y estoy luchando por este sueño. Cada día me levanto con este sueño por el que tengo que luchar. Cuando empecé a correr sabíamos de las grandes vueltas. Con el tiempo pensé que podría ganar el Giro de Italia y lo he hecho, y ahora pienso en el Tour de Francia".

El ecuatoriano espera ahora un esfuerzo por parte de EF para pelear por rondas de tres semanas: "Un equipo como este que quiere ganar una gran vuelta como yo. Es algo que tendremos que trabajar mucho porque es algo que requiere mucho trabajo, mucha dedicación, y eso es lo que tiene este equipo".

Mikel Landa lanzando un ataque sobre Carapaz y Hindley en el Giro de Italia Team Bahrain-Victorious

"Este es un equipo con mucha ambición y muchas cosas que quieren lograr. Soy una pieza que puede encajar muy bien en el equipo. Estoy motivado y buscaba un equipo con los mismos objetivos que yo. Estoy centrado y quiero intentar ganar el Tour de Francia y creo que es algo que podemos conseguir aquí juntos".

"El equipo quiere alcanzar sus objetivos y eso es algo muy valioso para mí. Un equipo como este que quiere ganar una gran vuelta como yo. Es algo por lo que tendremos que trabajar mucho porque es algo que requiere mucho trabajo, mucha dedicación, y eso es lo que tiene este equipo. Estoy motivado por unirme al equipo para luchar por este sueño y el equipo confía en mí, así que vamos a conseguir todo lo que podamos juntos".

Por su parte, Jonathan Vaughters, director general de Education First, celebra también el fichaje de la estrella latina: "Carapaz siempre ha sido uno de mis corredores favoritos y no sólo porque gana. Carapaz gana con inteligencia, sincronización, agresividad y garra. Ganó el Giro porque fue muy inteligente y atacó en el momento justo. Fue increíblemente valiente y estuvo dispuesto a arriesgarse para lograrlo, y lo consiguió. Se lo agradezco".

"En los Juegos Olímpicos, lo mismo. Calculó perfectamente su ataque para ganar la medalla de oro. Para el estilo de nuestro equipo, Richard encaja perfectamente, porque necesitamos un líder que pueda ganar carreras utilizando tácticas astutas y no sólo la potencia bruta. Eso es lo que Richard nos aporta y estamos muy ilusionados por ayudarle en todo lo que podamos para explotar su estilo de carrera agresivo y astuto".

