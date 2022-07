Hugo Houle, del Tour de Francia al cielo: un triunfo para su hermano Pierrik asesinado en un atropello

"For my brother", esas eran las palabras que Hugo Houle decía sin parar nada más cruzar la línea de meta en la 16ª etapa del Tour de Francia 2022. Una jornada con final en Foix que ha dejado movimientos de corredores como Pogacar, Vlasov o Enric Mas. Sin embargo, lo más bonito, importante y emotivo del día ha sido ese triunfo del corredor canadiense del equipo Israel Premier Tech.

Houle tenía claro a quién le iba a dedicar la victoria más importante de toda su carrera deportiva. Por eso entró en la meta señalando al cielo y con lágrimas en los ojos. Era la emoción propia de vencer en la carrera más importante del mundo por primera vez, pero también la de haber podido cumplir la que seguramente sea la promesa más importante que había hecho.

Esa victoria iba dedicada directamente a su hermano Pierrik, la figura más trascendental de toda su vida y que falleció en el año 2012 víctima de un atropello. Un corredor borracho le arrolló mientras practicaba deporte en la Navidad de hace ya una década, acabando con su vida para después darse a la fuga de manera ruin y cobarde. Un trágico y terrible episodio que, lógicamente, ha marcado la vida de toda la familia Houle de manera significativa.

Pero especialmente la del corredor del equipo de Israel, ya que fue él quién halló el cuerpo sin vida de su propio hermano tras el atropello: "Al principio me destruyó más de lo que me ayudó, pero hoy sí veo que me impulsa a seguir presionando para lograr mi sueño". Ese sueño del que hablaba hace un año no era otro que vencer en una carrera que había seguido desde niño junto a Pierrik. Juntos disfrutaban de una prueba que seguían etapa a etapa, imaginando que algún día podrían brillar en ella.

Hugo Houle durante una etapa del Tour de Francia 2022 Reuters

Tras el atropello, Hugo le hizo una promesa a su hermano. Algún día conseguiría esa victoria en el Tour de Francia y se la dedicaría. Y desde entonces ha trabajado sin descanso y con poco éxito hasta que en este 2022 por fin ha tenido la suerte y las piernas necesarias para lograr su propósito. Este triunfo del canadiense entra directamente a engrosar la historia de la carrera de ciclismo más importante del planeta.

El suyo ha sido el triunfo más emotivo de todos. En su equipo, el Israel Premier Tech, donde conocen todo lo que Hugo ha peleado por este éxito, se han alegrado doblemente por la victoria. Por ello se ha podido ver también visiblemente emocionado a su compañero Michael Woods, quien ha conseguido entrar cuarto en línea de meta, rozando lo que podría haber sido un doblete de la formación de israelí.

Una batalla menos para París

A pesar de que la etapa con final en Foix y con la presencia de colosos tan importantes como el Muro de Peguère, de primera categoría con 9,3 kilómetros al 7,9% de pendiente media, estaba llamada a ser una gran lucha por la general, finalmente la nota de color la ha puesto la bonita historia de los hermanos Houle. Pierrik era además un enamorado del hockey y ahora ha visto desde el cielo como Houle honraba su memoria después de vivir un final tan trágico.

Hugo Houle, emocionado en el Tour de Francia Reuters

Hugo Houle, quien ha perseguido esta victoria durante casi una década, se filtró en una fuga compuesta por hasta 29 corredores y que contaba con la presencia de nombres tan importantes como Wout Van Aert, Damiano Caruso, Vlasov o Daniel Felipe Martínez. Sin embargo, nada le ha parado y nada le ha detenido al corredor canadiense hasta ir derribando uno a uno a todos los contrincantes que ha tenido.

De hecho, en la parte final se ha batido en duelo contra su propio compañero Woods y contra Matteo Jorgenson, del equipo Movistar. Pero su cabalgada en solitario estaba destinada a cumplir un viejo propósito que ahora ya es una bonita realidad y que ha servido para escribir una de las historias más emocionantes de este Tour de Francia.

