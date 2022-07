Marc Soler, el hombre de confianza de Pogacar en el Tour: "Quiero ser el mejor gregario de la carrera"

Marc Soler (Vilanova i la Geltrú, 1993) afronta este 1 de julio una misión muy importante. Intentar ser el mejor gregario del Tour de Francia. Y a partir de ahí, soñar a lo grande. El corredor nacional del equipo UAE será el guardaespaldas de lujo del nuevo fenómeno del ciclismo mundial, Tadej Pogacar. Y eso son palabras mayores. De conseguirlo, podría convertirse en el español más importante de la carrera, arrebatando ese honor a Enric Mas, líder de su antiguo equipo y excompañero.

El catalán afronta su primera gran vuelta con los colores de su nuevo equipo después de haber militado en Movistar las últimas seis temporadas. Con la formación navarra consiguió sus éxitos más importantes, especialmente aquella Paris-Niza del año 2018. Pero como todos los amores, este también se agotó de tanto usarse.

Su salida del equipo español fue algo turbulenta a pesar de que Marc guarda muy buen recuerdo de la que fue su casa. Eso sí, sabe que al cerrar la puerta, le cayó alguna flecha innecesaria lanzada por miembros importantes de la dirección telefónica. Ahora que ya ha pasado página y que se encuentra escribiendo nuevas hazañas, quiere brillar en el Tour. Este curso, sus mejores prestaciones se han podido ver en la Itzulia.

[El Tour de Francia 2022, al detalle: un recorrido de altura, la guerra Pogacar - Jumbo y mucho más]

EL ESPAÑOL habla con Marc Soler antes de la Grand Depart de Copenhague y repasa el plan de carrera del UAE, lo que significa ir tras los pasos de un doble ganador del Tour de Francia y de sus aspiraciones personales. De momento, ayudar en todo lo que pueda a Pogacar, y si hay hueco y oportunidad para jugar, que lo decida la carrera. Él, las piernas y la motivación, asegura que las tiene.

(De izquierda a derecha) George Bennett, Laengen y Marc Soler en la presentación del Tour de Francia 2022 UAE TEAM Emirates

¿Cómo ha ido este principio de año? ¿Estás contento de haber cambiado el equipo Movistar por UAE?

Sí, estoy muy contento de haber dado este paso. Después de tanto tiempo en Movistar necesitaba ese cambio para tener nuevos retos y nuevas ilusiones. Y qué mejor que en UAE para llevar a cabo eso y seguir disfrutando.

¿Cómo te tomaste las críticas que te hicieron cuando saliste de Movistar y que apuntaban directamente hacia el dinero como el motivo para elegir irte a UAE?

Me hacen gracia la verdad. En la carrera de un deportista uno necesita cambios y no todo es el dinero. Y el mío ha sido uno de esos casos.

[Tour de Francia 2022: ciclistas, equipos, dorsales y españoles]

¿Cómo han sido estos seis meses en tu nuevo equipo?

La verdad es que muy bien, yo estoy muy contento. Me están tratando muy bien. Estoy muy ilusionado por los retos que tengo por delante y estoy disfrutando mucho de lo que hago aquí.

¿Cómo te tomaste las críticas que se vieron en el documental del equipo Movistar, El Día Menos Pensado, y que apuntaban directamente a tus caídas?

Si te digo la verdad ni siquiera he visto el documental. No te puedo decir mucho de eso porque no me interesa y porque es siempre la misma historia. Se supone que es lo que vende. Cuando ya sabes una cosa no hace falta volver sobre eso. Por lo que he escuchado es verdad que me criticaron y entonces no me hace falta verlo. Así que no, no lo voy a ver. Ya lo he escuchado varias veces eso, pero como no lo he visto no sé ni quién dice esas cosas.

No hace falta darle tantas vueltas y es mejor no verlo. Al final te das cuenta de lo que venden. No me han venido a grabar el mes que he estado entrenando en altura, intentando cuidarme, trabajando al máximo para dar lo mejor de mí en las carreras o todo el tiempo que uno pasa lejos de casa y de la familia. Eso no lo enseñan. Solo enseñan las polémicas.

Marc Soler, durante el Tour de Francia 2021 EFE

¿Qué tiene este Marc Soler que llega de nuevo al Tour de Francia que no tenía el de 2021?

Ahora tengo una especial ilusión. Salimos a defenderlo todo. Tenemos al ganador del Tour de Francia en el equipo y hay que guardar ese título y ese dorsal 1. Eso también motiva mucho y te ayuda a entrenar mucho mejor. Este Tour me hace una especial ilusión y estoy muy motivado. El principal cambio es que tengo mucha más motivación.

¿Con qué sensaciones llegas al Tour a nivel físico?

Al final la carrera son 21 etapas y todas son importantes. No hay ninguna etapa que sea para estar tranquilo o para descansar. Tenemos que estar atentos porque los rivales intentarán en cualquier momento sacar tiempo. También tener calma en los momentos que podamos, pero sin dejar de estar prevenidos.

Pogacar es una persona muy sencilla, te transmite mucha tranquilidad y gracias a eso puedes rendir más Marc Soler, ciclista del UAE Team Emirates

¿Qué es lo que más te ha impresionado de conocer a un fenómeno como Tadej Pogacar?

Tadej es como cualquier otro compañero. Tengo que decir que es muy bueno, que estoy muy contento con él porque nos llevamos muy bien y en ese aspecto es como cualquier otro. Es una persona muy sencilla. Siempre te hace ir muy tranquilo. Eso se agradece porque te hace ir con más calma y gracias a eso al final puedes rendir más.

¿Crees que está un peldaño por encima de Primoz Roglic y de Jonas Vingegaard?

Bueno, no lo sé, hay que verlo. Los otros años lo ha estado, pero ahora hay que verlo. Es complicado, pero tenemos que ver al final cómo funciona de todo.

[Movistar y la caída a los infiernos: el peligro del descenso para un equipo histórico del ciclismo]

¿Te ves protagonista de este Tour? ¿Cómo afrontas la responsabilidad de estar tras los pasos de Pogacar?

Ojalá que lo sea. Esa es la idea. Al final es la intención que yo tengo. Quiero ser uno de los mejores gregarios del Tour de Francia para que pueda conseguir su tercer título. Por mi parte lo he preparado con la máxima ilusión y con el máximo cariño y en eso estamos.

¿Tendrás opciones de pelear por alguna etapa o de posicionarte bien en la general para jugar una doble baza táctica?

La labor principal es ayudar a Pogacar siempre. Si la carrera me da alguna oportunidad intentaré aprovecharla, pero la primera intención es el tercer Tour y a partir de ahí lo que vaya surgiendo en carrera. Pero siempre en mente tenemos la tercera victoria de Tadej.

Tadej Pogacar junto a Marc Soler en la Fecha Valona 2022 UAE TEAM Emirates

En el caso de que Pogacar tenga algún problema que le deje fuera de la carrera, ¿se ha hablado de si serías tú quién tomaría la responsabilidad o de si sería Rafal Majka?

No, lo cierto es que no hemos hablado nada de eso. La idea está clara y es Tadej. Toca dar el 100% para que no le falte de nada. Que siempre esté protegido y así saldrán las cosas seguro.

¿Con qué resultado te irías satisfecho de París a título personal?

Bueno, un poco con esa labor, quiero ser uno de los mejores gregarios de la carrera.

Sales el último en la crono inaugural y vas a cerrar el debut de la carrera, ¿te produce una sensación especial toda esa atención?

No, no, la verdad es que no, estoy tranquilo ante eso. No le doy mucha importancia. Al final ha tocado así y alguno tiene que ser el último de todos. Seré yo, pero me lo tomo con tranquilidad, solo es una cosa más que apuntar en este libro que será el Tour.

Mi idea es poder ir a La Vuelta, aunque ahora estoy 100% enfocado en lo que pase en el Tour de Francia Marc Soler, ciclista del UAE Team Emirates

¿Tienes en mente hacer La Vuelta después del Tour de Francia?

Esa es la idea. Veremos a ver qué tal va ahora el tema del Tour, pero a partir de ahí decidiremos. Tengo el plan de hacerla, pero primero estamos muy enfocados en esto, de verdad que estamos al 100% con este objetivo, y a partir de ahí ya veremos lo que viene y lo que nos da la carretera.

[Bahrain Victorious vuelve a estar bajo la sombra del dopaje: investigación antes del Tour de Francia]

En caso de ir finalmente a La Vuelta, ¿te planteas la opción de ser el líder del equipo?

La verdad es que eso sí que no lo sé. Al final ahora estamos en el Tour de Francia y cuando termine la carrera será tiempo de valorar cómo ha ido todo y lo que nos toca después. Pero de momento tranquilidad, tenemos un reto muy grande por delante.

Compartes equipo con Pogacar y también con otro nuevo fenómeno como Juan Ayuso, ¿qué sensaciones te transmite lo que está haciendo siendo tan joven?

Todo el mundo sabe el potencial que tiene. Juan es un gran corredor. Tiene mucha ambición y seguramente va a conseguir grandes cosas. Tiene un nivel muy alto. He podido coincidir bastante con él y es muy bueno para la edad que tiene. Poco a poco le irán saliendo esos resultados.

