Evenepoel estalla en su guerra con Merckx: "Me duele que lo haga"

Remco Evenepoel sonaba triste y decepcionado en la rueda de prensa previa al Mundial de Flandes 2021 de Bélgica. Después de que Eddy Merckx haya vuelto a cargar contra él en su país. "Si Bélgica solo afronta esta Copa del Mundo con un líder, será mejor que no sea él seleccionado", expuso la leyenda del ciclismo mundial en una entrevista en Het Nieuwsblad. 'El Canibal' le acusó de individualista después de su actuación en los Juegos Olímpicos y ahora el joven corredor del Deceuninck se ha defendido.

"Siempre tiene que decir algo sobre mí. Es una pena. Para mí es un ídolo, alguien al que admiro. Mi respeto y aprecio por él es enorme, pero aparentemente no es mutuo. Siempre tiene que criticarme y siempre lo hace antes de momentos importantes. Eso me duele. Tal vez sea porque no me uní al equipo de su hijo. No empiezo aquí para joder al equipo, eso no" ni siquiera se me pasa por la cabeza", sentenció un Evenepoel visiblemente afectado.

El belga, cuando le preguntaron si se veía como campeón del mundo, tiró balones fuera: "Siguiente pregunta". Además, se centró en alimentar el optimismo en su país con que haya un maillot arcoíris belga al final de la prueba. "Mira, tenemos un plan. Nuestro plan. Y tenemos que seguir eso meticulosamente. Si ese plan resulta no ser suficiente y alguien que es mejor nos golpea, tendremos que aceptarlo. Pero entonces al menos no podremos culparnos a nosotros mismos y sentir que hemos fallado por completo", explicó.

Wout Van Aert, Filippo Ganna y Remco Evenepoel, en el podio de la prueba contrarreloj del Mundial de Flandes 2021 REUTERS

Además, aseguró que el 'Plan A' es Wout Van Aert: "Mi papel es simple: al comienzo de la carrera solo tengo que sobrevivir, hacer mi carrera. Tengo que mantenerme lo más cerca posible de Wout hasta el final y asegurarme de que todo le va bien. Por supuesto que estamos plenamente comprometidos con él. Pero todo el mundo sabe cómo pueden ir las cosas en un Mundial así. Siempre puede pasar algo especial. Si surge una situación de este tipo, tenemos que responder".

Las palabras de Merckx

'El Canibal' fue muy crítico con Evenepoel cuando se conoció que iba a estar en el equipo de Flandes. "Si realmente hay un solo líder, no deberías llevarte a Evenepoel contigo. Principalmente porque conduce por sí mismo como vimos en los Juegos Olímpicos", sentenció un Merckx que en el pasado también se había mostrado crítico con el ciclista de Deceuninck.

En mayo, también le criticó. "Tendrá que mejorar en muchas áreas para ganar una gran vuelta. Creo que subestimó el Giro. No hay nada de malo en eso. Ahora también sabe que, como dice Patrick Lefevere: los milagros no existen", argumentaba la leyenda.

