Enric Mas: "Nos vamos del Tour de Francia con un sexto puesto y con un sabor de boca amargo"

Terminó el Tour de Francia y el resultado para los españoles ha sido más que decepcionante. Otro año más sin victorias nacionales y ya van tres ediciones que la ronda francesa no ve a ninguno de los nuestros levantar los brazos. Al menos, esta vez hubo intentos certeros.

Uno de ellos lo protagonizó Alejandro Valverde, pero Sepp Kuss estuvo más fuerte en las ascensiones de Andorra y no hubo manera de derrocar al menudo escalador del Jumbo-Visma de la posición de cabeza. El 'Bala' se probaba de cara unos Juegos Olímpicos que serán el gran objetivo del curso.

Otros que también lo intentaron fueron Ion Izaguirre y Omar Fraile. Los corredores de Astana se quedaron cerca en varias ocasiones, al igual que su compañero Aramburu que también se dejó ver en algún momento. Seguramente, lo más positivo haya sido ver el nivel exhibido por un veterano como Jonathan Castroviejo que parece no tener fin. Después de bajarse de la 'cabra', ahora pelea con los mejores en la montaña. Un seguro para Carapaz como ya lo fue para Bernal en el Giro de Italia.

Enric Mas, sabor amargo

Y en la general, sensaciones agridulces. Un quiero y no puedo, un sí, pero no. Si la aspiración de Enric Mas y de Movistar era primero pelear el Tour de Francia y después el podio, se trata de un fracaso. Si era hacer un buen papel, se puede aceptar ese segundo puesto y ese dejarse ver en cabeza con corredores como Pogacar, Carapaz o Vingegaard.

El mallorquín valoraba así su participación: "Nos vamos con un sexto puesto, pero con un sabor de boca amargo. Estuve bastante bien en determinados días, sobre todo esa jornada final de montaña en Luz Ardiden, pero fallé en dos días que han acabado siendo claves. Tanto en Mont Ventoux como en el Col du Portet me sentí muy bloqueado de 'patas'; soy un corredor que lleva mucha cadencia y esos días no iba. No sé si este miércoles rendí peor por una mayor humedad... No lo sé, pero tenemos que buscarle algún tipo de solución a ese problema que he sufrido en los dos días y mejorar para el futuro".

"El equipo ha estado de diez; hemos tenido un poco de mala suerte: el primer día ya perdimos a Marc, después Miguel Ángel tuvo unas cuantas caídas... Cosas de carrera, cosas que pasan y espero que me sirva la experiencia para el futuro. ¿Mi planteamiento para las próximas semanas? De momento, el plan para estos días es descansar una semanita, luego volver a entrenar en altura y preparar La Vuelta al 100%, así como preparé el Tour, e intentar buscar el podio".

Gran final de Pello

No hubo podio para Enric, aunque sí Top10. Para quien también lo hubo fue para Pello Bilbao, el fondista por excelencia del Bahrain Victorious y casi del pelotón. El español, que se quedó fuera de la lista para Tokio, se cobró su venganza personal con un gran noveno puesto después de venir del Giro de Italia.

"Hice lo máximo en la crono, pero a estas alturas mucho más no se podía hacer. Un noveno puesto creo que hay que darle valor. Quizás no he tenido mucho brillo, he salido poco por la tele, pero detrás de todo esto hay un trabajo terrible. Yo le doy mucha importancia, y el equipo también. El Tour ha sido redondo para el Bahrain Victorious, con victorias y protagonismo".

