Primoz Roglic abandona el Tour de Francia y prolonga su maldición

El esloveno Primoz Roglic, segundo de la pasada edición del Tour de Francia, no tomará la salida de la novena etapa a causa de los dolores que le provocan las lesiones que sufrió en una caída durante la tercera, informó su equipo. El de Jumbo - Visma abandona la presente edición de la 'Grande Boucle' y ya piensa en el próximo reto que se situará en los Juegos Olímpicos a los que acudirá con la selección de Eslovenia. En principio, no está en su calendario La Vuelta a España, pero tampoco se puede descartar su presencia.

El ciclista, antepenúltimo de la octava etapa con meta en Le Grand Bornand, no se ha restablecido de las heridas causadas y acabó a más de 35 minutos, lo que le situó lejos de la general liderada por su compatriota Tadej Pogacar, sin ninguna opción. El gran objetivo de la temporada se ha ido al traste a las primeras de cambio. No ha podido sacarse la espina de la pasada temporada en la que perdió el Tour en la última crono precisamente ante el otro esloveno.

El corredor sufrió una dura caída en la tercera etapa y efectuó dos días más tarde una decepcionante contrarreloj, su especialidad. En estos últimos días estaba llegando muerto de dolor a meta, pero eso no le impedía tener gestos de gran campeón como el que tuvo con un niño al que le regaló un bidón. El vídeo se hizo viral en las redes sociales rápidamente, dejando claro el gran corazón que tiene este campeón de La Vuelta en dos ocasiones.

Roglic, en declaraciones facilitadas por su equipo, ha explicado sus sensaciones: "Tomamos esta decisión juntos. No tiene sentido continuar así. Ahora es el momento de recuperarme y concentrarme en mis nuevos objetivos. Estoy muy decepcionado de tener que dejar el Tour, pero tengo que aceptarlo como está. Sigo siendo optimista y miro hacia adelante. Inmediatamente después de mi accidente en la tercera etapa, no pensé que anunciaría mi salida del Tour. Después de unos días vi que no estaba progresando en mi recuperación. Aunque me sorprendí en la contrarreloj, volví a tener un mal presentimiento los días siguientes. Las largas y duras etapas pasan factura. Ahora me centraré en recuperarme".

Qué hará Jumbo

Por un lado está Wout Van Aert, que está todavía a un minuto y 48 segundos de Pogacar y, por el otro, un Jonas Vingegaard que, a cinco minutos del esloveno, es la gran promesa que quiere confirmarse. El belga, por su parte, demostró el año pasado que es capaz de aguantar en montaña y avanzó que le gustaría poder pelear en el futuro por una grande. Mientras que el danés es una de las sensaciones del curso y puede estar ante su gran oportunidad.

Grischa Niermann, director del Jumbo, dijo este viernes que el equipo debe recomponerse: "Después de la caída de Tony Martin por culpa de la espectadora y la de Primoz con Colbrelli, aparte del abandono de Gesink en Bretaña y de otros accidentes sufridos por Kruijswijk, Vingegaard o Van Aert, no nos vemos tan mal en general, aunque tenemos que replantear la estrategia para luchar por el título. No sabemos si Wout superará la alta montaña. Si lo logra, le apoyaremos. Si no, jugaremos la carta de Vingegaard".

