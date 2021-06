Eusebio Unzué: "Miguel Ángel López y Enric Mas nos permiten tener la ilusión de aspirar al Tour"

Y 'El Día Menos Pensado' llegó. No el de la nueva temporada de la serie de Movistar+ con el Movistar Team como protagonista, si no el día en el que el equipo español comienza una nueva edición del Tour de Francia. Este sábado arranca la cita que esperan todos los aficionados al ciclismo y a la que aspiran los profesionales de este deporte. Es la trigésimo novena para Eusebio Unzué (Orcoyen, 1955), el mandamás del conjunto navarro siempre en entredicho.

El equipo español con más historia del ciclismo nacional no convence en cada edición de cada gran vuelta, a pesar que consiguieron la general del Giro de Italia de 2019 con Richard Carapaz. Los podios de Alejandro Valverde, así como los éxitos de Nairo Quintana en la última década, han mantenido el prestigio de una escuadra que, eso sí, año tras año se subía al podio del Tour. Muchos se mofan con esta circunstancia, pero el máximo responsable del equipo ciclista se siente muy orgulloso de ganar la general de los equipos.

Para este 2021, Unzué admite ser consciente de que los eslovenos son muy superiores, así como INEOS como bloque, pero también que son "ambiciosos" y que no pueden descartar nada sobre las posibilidades de Enric Mas y Miguel Ángel López. 'Supermán' es el gran fichaje de la temporada y ha demostrado un gran nivel con tres victorias en lo que va de año. Además, se confía en que la regularidad delelespañol de un nuevo paso adelante.

Alejandro Valverde y Eusebio Unzue, durante la Volta a Cataluña Photo Gomez Sport / Movistar Team

A estos les acompañará un Valverde que se ha apuntado a una nueva edición de la carrera que recorre Francia. 'El Bala' ha vuelto a ser el de antes después de un 2020 en el que no se terminó de sentir cómodo, aunque el objetivo principal siguen siendo esos Juegos Olímpicos que parecían ser su última gran cita. Unzué no confirma si terminará el Tour, pero sí que los planes iniciales no incluían su presencia en la ronda gala.

66 años, casi toda una vida dentro de la estructura, ¿no se cansa Eusebio Unzue?

No son los 66, pero casi (risas). ¿Cansar? Pues me canso porque cada día somos un poco más mayores. Pero sigo ilusionado. Me encanta estar en la primera línea.

¿Qué es lo que más le estimula para seguir al frente y no decir: me voy a mi casa a ver el ciclismo desde el sofá?

Tengo la suerte de estar rodeado de gente muy capacitada para poder no tener la necesidad de estar permanentemente. Personalmente, necesito no perder el día a día. Son oportunidades que también me da el directo de seguir aprendiendo viendo nuevas cosas. El Tour es la carrera que marca un poco a esta estructura desde el año 83. Eso es lo que procuramos, estar cada año. Es el trigésimo noveno año consecutivo.

¿Si me cansa venir al Tour? Necesito no perder el día a día

Ha vivido la época donde este deporte se seguía más en este país, ¿el principal mal de España es necesitar siempre un Indurain para que el ciclismo cope portadas?

Yo creo que siempre puedes tener la impresión de que falta algo. Pero, en estos 42 años no hemos tenido más que la suerte de poder iniciarnos, ser profesionales, estar rodeados casi siempre de buenos corredores... Luego unos han marcado historia, como el caso concreto de Miguel. La verdad es que cada década me parece más atractiva. Los '90 fueron más atractivos que los '80, te diría lo mismo de los 2000, 2010 y 2020.

Miguel Ángel López, con el maillot del Movistar Team Photo Gomez Sport / Movistar Team

Tengo la suerte de mantener la ilusión intacta y contar con grandes patrocinadores. En esta última década, Telefónica nos ha permitido tener grandes corredores. Ahora estamos creciendo con las chicas. Siempre tenemos alicientes para que cada año la ilusión se mantenga.

Y eso que España tiene un ciclista que lleva casi 20 años sin parar de ganar con Alejandro Valverde

Más que sea un aliciente, es una fortuna haber compartido la mayoría de su ciclo profesional. Hemos vivido sus victorias más grandes. Nos ha permitido llevar su nombre con nosotros, a donde íbamos hay una posibilidad de victoria. Esto es muy difícil de encontrar. Ha sido capaz durante 20 años de llegar a la primera línea de este deporte y, 20 años después, seguir al mismo nivel.

¿Va a terminar el Tour o va a irse unos días antes para preparar los Juegos?

Es verdad que inicialmente su idea era otra: hacer Juegos Olímpicos y despedirse en Vuelta a España. Afortunadamente, esta temporada no ha tenido nada que ver con el año pasado. Ha vuelto a ser el de siempre, está a un gran nivel en 2021 y nos pidió que lo lleváramos al Tour también. Se ha puesto los tres objetivos del año: este Tour, los Juegos y La Vuelta. Esto te da la medida de su ambición personal.

¿Valverde terminando el Tour? No podemos pensar en la general con él

Con 41 años se apunta voluntario a estar ayudando a los jefes de fila del equipo, tanto Mas como López, y contribuir al mejor resultado final. Esto le honra. Lógicamente, no deja de ser algo muy importante para todos tener la cercanía de Alejandro en la carrera.

Todo el mundo ha visto su estado de forma en estas últimas citas, ¿para qué le da a este Valverde?

No podemos pensar en la clasificación general. Lógicamente, preferimos que aporte al Tour toda la experiencia y la veteranía. Queremos que ayude a Enric y a López. También tratará de aprovechar cualquier oportunidad que le brinde la carrera para poder llevarse alguna victoria. Lo más importante es verle con la ilusión como si viniera a su primer Tour de Francia. Está dispuesto a dar lo mejor que tiene para los intereses del equipo.

Eusebio Unzue, en la presentación de la temporada 2021 Photo Gomez Sport / Movistar Team

Mas y 'Supermán' serán los líderes, ¿con qué posición se conforma de uno de los dos?

Somos ambiciosos. Sabemos que si nos atenemos a los resultados, hay dos grandes favoritos que son los dos eslovenos. En estos dos últimos años han sido superiores al resto. Luego, hay un gran equipo que como bloque es superior a todos que es INEOS. Después, hay dos o tres equipos con corredores que tienen opciones de pelear por el podio. Creo que es por lo que vamos a luchar. Ojalá pueda ser por lo más alto.

Miguel Ángel López y Enric Mas nos permiten tener la ilusión de aspirar al Tour

¿Movistar está para batir a Roglic, Pogacar o el Ineos?

Las carreras a veces acaban siendo diferentes al final a como parten. Soy consciente de que hay algún corredor que ha demostrado ser superior, pero creo que también por un lado Miguel Ángel y Enric con su regularidad, a día de hoy, nos permiten estar con la ilusión de que aspiremos incluso al Tour; por lo menos para pelear por el podio. Con esa idea salimos. Llegamos en un buen momento y ahora la carrera en estas 21 etapas nos va a obligar a ser lo más regulares posibles.

También van con Iván García Cortina, que corre su primer Tour, y con Marc Soler después de la caída del Giro, ¿qué objetivo se han puesto?

Marc es un hombre fresco y dispuesto a poner toda su calidad al servicio del equipo. Será un hombre muy importante, lo puede ser en cualquier terreno. Tanto Iván como él van a ser pilares muy importantes del equipo. Estamos convencidos de que lo van a hacer muy bien.

Valverde y Marc Soler en un entrenamiento con el Movistar Team Photo Gomez Sport

Con el fichaje de López se ha dado un salto de nivel, pero, si tuviera la oportunidad de fichar a alguien del pelotón, ¿a quién se traería?

(Risas) Son varios los corredores atractivos que hay. Nosotros estamos satisfechos con lo que tenemos. No sé si las circunstancias nos dejarán optar a otro gran corredor. De momento, tenemos que aprovechar las oportunidades con quienes tenemos. Sinceramente, estamos muy contentos. No me parece tampoco correcto decir un solo corredor.

A Sagan se lo va a encontrar en el Tour y está libre...

Me temo que no, que no está libre. Pero bueno, realmente es uno de los grandes corredores. Pero también nosotros vamos a otro perfil de corredor, más de general.

¿Sagan? Nos interesan ciclistas de otro perfil

Lo que parece seguro es que en este Tour habrá momentos para un nuevo 'Día menos pensado', ¿le gusta la imagen que se da del equipo en el documental?

Pues hay cosas que me gustaría que salieran mejor. En cualquier caso, pequeños detalles de la realidad de las cosas que pasan en la cocina de cada casa, pues salen. Hay días donde se discute, otros donde tienes los problemas que todo el mundo tenemos... También se ve el esfuerzo para que el trabajo de todos tenga el mejor resultado posible.

Nada en esta vida, donde hay tanta acción y pueden ocurrir tantas cosas, puedes decir todo tan perfecto para que se vea bonito en las imágenes. Hay cosas en las que nos equivocamos. Ha sido un ejercicio de transparencia. Hay algunas cosas que no me gusta que aparezcan, pero me quedo con el resumen final.