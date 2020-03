¿Revolución en el ciclismo para salvar el 2020 tras el coronavirus?: fusión de las Grandes o 3 de 2 semanas

El mundo del ciclismo está en vilo por la crisis del coronavirus. Ningún deporte se ha salvado de los aplazamientos y suspensiones, siendo en el ciclismo el Giro de Italia el caso más sonado. La primera de las tres grandes vueltas estaba prevista del 9 al 31 de mayo, pero tras posponerse su inicio y con el paso de las semanas se va haciendo más difícil encajarla en el calendario.

Con el Giro en el aire, la preocupación es la misma en el Tour de Francia y la Vuelta a España. Sus organizaciones no quieren oír hablar, por el momento, de posibles cancelaciones, pero saben que todo dependerá de cómo evolucione la crisis sanitaria. Tienen más margen, pero es imposible saber con certeza cómo estará la situación mundial por entonces.

Es por ello que ya se están escuchando alternativas que revolucionarían por completo el calendario del ciclismo, también en búsqueda de hacer hueco al Giro. Hay que recordar que el Tour está previsto del 27 de junio al 19 de julio y la Vuelta, del 14 de agosto al 6 de septiembre. Además, del 20 al 27 se disputa el Mundial de Ciclismo. El aplazamiento de los Juegos Olímpicos y la Eurocopa dejaría al ciclismo como el gran atractivo del verano para los aficionados del deporte... si todo vuelve a la normalidad.

El Tour dice que no se mueve

De las alternativas que se hablan son dos las principales: una Gran Vuelta unificada o dejar las tres grandes en dos semanas. El gran inconveniente para ello es, de momento, la postura de ASO, la empresa organizadora del Tour, que sigue firme en su idea de disputar la carrera en las fechas previstas. Se tomarían medidas: sin punto de encuentro en las salidas ni caravana publicitaria y reducir al mínimo el contacto con el público.

Bernal, en el podio de París tras ganar el Tour de Francia 2019. REUTERS

Las circunstancias evaluarán si es posible que el Tour se corra sin retrasos y en su totalidad. Javier Guillén, director de La Vuelta, habló en EL ESPAÑOL y se mostró abierto a escuchar propuestas. Sobre la de Iván Cortina de una Gran Vuelta, sin embargo, no estaba muy convencido: "Es como si La Liga jugase un partido al día", dijo. "Hay que darle un sentido a esta idea. No critico su idea, solo que ha dado su titular y no ha ido a la letra pequeña", añadió.

Tres vueltas en una

Sí ha ido a la "letra pequeña" el italiano Matteo Trentin. Este corredor, campeón europeo en línea en 2018, se unió a esta propuesta de una sola Gran Vuelta que una Giro de Italia, Vuelta a España y Tour de Francia. "Empezar en Roma, pasar por Madrid y terminar en París. ¡Todo lo mejor y una gran manera para volver a unir a las personas con una gran carrera de ciclismo después de estos momentos horribles!", dijo.

Su propuesta consiste en 21 etapas -duración normal de una carrera-: siete en Italia, siete en España y siete en Francia más dos días de descanso. Javier Guillén, antes de que Trentin propusiera su modelo, no terminaba de ver algo así: "Algo organizativamente muy complicado y que provocaría conflictos en los perfiles que se quedaría cada país", se adelantaba.

Un calendario con las tres

La otra propuesta, la de dejar las tres grandes vueltas a dos semanas, la encabeza Brian Cookson. El expresidente de la UCI ya planteó está posibilidad en el pasado para La Vuelta y ahora recupera esa idea para encajar las tres en este año excepcional. Giro, Tour y Vuelta se igualarían y se quedarían en dos semanas para que se pudieran disputar antes del final de la temporada.

Valverde, Roglic y Pogacar celebran el segundo, primer y tercer puesto respectivamente EFE

Cookson propone correr el Tour entre julio y agosto, el Giro en septiembre y la Vuelta en octubre. Este modelo también permitiría recolocar las clásicas de primavera -carreras de un solo día- entre semana e, incluso, que los Monumentos (Milán-San Remo, Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y Giro de Lombardía) se disputaran en los fines de semana entre las tres grandes. El Mundial de ciclismo, previsto para finales de septiembre, se debería posponer también.

Incertidumbre en el pelotón

Otra cuestión es la de los propios ciclistas. Muchos de ellos, como los españoles, no pueden seguir su ritmo habitual de entrenamiento durante la cuarentena y ven amenaza su preparación de cara al Tour, sin ir más lejos. Aunque, por otro lado, la preocupación también está en que la temporada se acabe suspendiendo. Quieren correr.

Thibaut Pinot, uno de los nombres más destacados del pelotón, habló respecto al Tour: "No sé si ASO puede retrasar el Tour, pero lo que me preocupa es que se suspenda, ya que un año sin una gran vuelta como esta sería complicado".

Pinot quiere correr, pero como todo el mundo no las tiene consigo respecto a cambios en el formato de las vueltas: "Este año es crucial para mí, estoy en mis mejores años, tengo 30 años, estoy en la cima. Sería un año perdido, pero no sé si después, todas las carreras seguirán una tras otra en julio, agosto y luego los meses que siguen...". Sus dudas son las del resto del pelotón.

