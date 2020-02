Pereiro, sobre el atropello a Landa: "Tiene que morir alguien conocido para que las penas se endurezcan"

Los ciclistas son uno de los colectivos más vulnerables en las carreteras. Hace unos días, la DGT hizo público el balance de siniestralidad en ellas durante el año 2019. El total de ciclistas muertos en la carretera en el año pasado fue de 40, lo que supuso un aumento de cuatro víctimas más que en 2018. De esos 40, 16 no llevaban casco.

La propia Dirección General de Tráfico informo que en los datos que afectan a los ciclistas, la tendencia de fallecioso está aumentando en este segmento. "Se va confirmando la tendencia de que en los últimos años está aumentando los usuarios vulnerables".

Muchos ciclistas han denunciado que sigue sin hacerse nada y que cuando salen a las carreteras en cualquier momento pueden sufrir una desgracia.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Óscar Pereiro, exciclista ganador del Tour de Francia 2006 sobre lo ocurrido este sábado a Mikel Landa, que fue atropellado en la autovía N-622 a su paso por Zigoitia (Álava), sentido Bilbao, concretamente en el tramo entre la salida de Gopegi y la de Letona, por un turismo cuyo conductor fue detenido tras darse a la fuga y que acabó dando positivo en el test de drogas tras ser arrestado.

Esta mañana mientras entrenaba con un amigo, un coche nos ha embestido por detrás, dándose a la fuga. Las primeras pruebas confirman que todo está bien. Espero en los próximos días volver a los entrenamientos. pic.twitter.com/EfXWjfJEiT — Landa Meana (@MikelLandaMeana) February 1, 2020

¿Te ha ocurrido alguna vez algo parecido a lo de Mikel Landa?

De que me hayan atropellado y de que se hayan ido a la fuga no, pero de estar a punto de atropellarme, sí. Y cero interés del conductor por preocuparse y por ver que me había pasado.

¿Qué hay que hacer para que no pasen estas cosas?

Desgraciadamente es una lucha que estamos perdiendo. Es una cuestión de respeto, compromiso y educación. Y de entender que, tanto ciclistas como conductores, tenemos que tener una buena relación, ya que la guerra que hay entre ambos no lleva a ninguna parte. Es un trabajo que hay que hacer con las generaciones que vienen a la hora de sacarse el carnet de conducir y también hay que educar en los colegios. Hay que empezar desde abajo, a nivel del gobierno, del sistema educativo y concienciar a todos. También hay que hacer mucho mensaje a los ciclistas, ya que hay muchos que no entienden el peligro que están viviendo cada vez que salen a las carreteras.

Óscar Pereiro, en el desierto

¿El conductor es el principal culpable?

Depende, pero los ciclistas son mucho más vulnerables. Muchas veces el conductor ve un ciclista y se pone nervioso. ¿Por qué el conductor se comporta de diferente forma cuando ve a un ciclista que a un tractor? Porque un ciclista es débil y no pasa nada si le adelanta. Por ejemplo, si un conductor toca a un peatón o ciclista, la muerte está en una línea muy corta. El plan de seguridad vial tiene que cambiar en favor de protegernos a todos.

¿Se está haciendo lo suficiente por evitar cualquier accidente?

Hay que poner más medidas y que sean más estrictas. Hay que endurecer las penas para los que hacen este tipo de delitos, especialmente los que se van a la fuga y luego dan positivo. Hace unos años parecía que todo iba mejorando, pero ahora no. Desgraciadamente, hasta que pase algo grave y una desgracia o muerte, nada va a cambiar. Hay que convencer a los que mandan que hay que hacer algo y frenar esto. Como todo en la vida, le tiene que ocurrir una desgracia a alguien que tenga nombre o sea conocido para que el revuelo sea más grande.

¿Quién crees que tiene la culpa de que nada se solucione?

Las leyes las tiene que poner el gobierno. Hay que endurecer las penas y ahí es donde el Gobierno tiene que poner las normas sobre la mesa.

Mikel Landa

¿Qué harias con los conductores que atropellan a alguien?

Primero quitarles el carnet y que hagan trabajo social y luego puedan recuperar los puntos. Y si existe delito, que vayan a la cárcel.

¿Falta tambien concienciación?

Respeto, concienciación y educacion. Falta también un poco de tranquilidad, ya que vivimos con mucho estrés. Existen conductores que se ponen nerviosos y simplemente hay que entender que se puede salir antes de casa. Es triste, pero tiene que pasar una desgracia para que el mundo se concience, como con la violencia de género o el racismo en el futbol.

[Más información: El conductor que atropelló al ciclista Mikel Landa huyó y dio positivo en el test de drogas]