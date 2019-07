Bernal: "Todavía no he asimilado que he ganado el Tour de Francia"

El colombiano Egan Bernal aseguró sentir "una felicidad que no se puede describir" tras cruzar la meta de París en la última etapa del Tour de Francia que le consagra como el primer colombiano en ganar la ronda gala.

"Es una felicidad que no se puede describir. Es nuestro primer Tour de Francia. Se han disputado muchas ediciones, muchos colombianos lo han intentado, han ganado muchas cosas, muchas carreras, pero el Tour no llegaba. Creo que Colombia lo merecía", señaló el ciclista del Ineos de 22 años poco antes de subir al podium de los Campos Elíseos. "Estoy orgulloso de ser el primer colombiano en ganar el Tour", agregó.

"Ahora solo quiero llegar a mi casa y asimilarlo. Todavía no he asimilado que he ganado el Tour. Luego, veré el siguiente objetivo. Pero ahora quiero disfrutarlo con mi familia".

Bernal, tras cruzar la meta final del Tour de Francia en París. REUTERS

Los récords de Ineos y Sky

La victoria de Egan Bernal (Ineos-exSky) ha supuesto algunos récords para la formación británica, ya que en 8 participaciones ha obtenido 7 victorias, y además con 4 corredores distintos, un equipo dominador de la última década.

Las 7 victorias del Ineos-Sky se las han repartido Bradley Wiggins (2012), Chris Froome (2013, 2015, 2016 y 2017), Geraint Thomas (2018) y Egan Bernal (2019).

Dominio absoluto en los tiempos recientes, solo alterada la racha por el triunfo del italiano Vincenzo Nibali en 2014. El equipo Renault acumuló seis victorias en la general de 1978 a 1985, con Bernard Hinault y Laurent Fignon, las mismas que figuran en el palmarés de Banesto, de 1988 a 1995, con Perico Delgado y Miguel Indurain.

Miguel Induráin Reuters

Ningún otro equipo desde que el Tour dejó de ser disputado por selecciones nacionales (1968) ha ganado el Tour de Francía con cuatro corredores distintos. Banesto/Caisse d'Epargne lo consiguió con tres: Perico Delgado, Miguel Indurain y Oscar Pereiro.

Por contra, el Ineos se marcha sin victorias en el Tour 2019. En las seis victorias en la general que el antiguo Sky acumula, de 2012 a 2018, exceptuando el 2014, el equipo había ganado al menos una etapa.

No es la primera vez, sin embargo, que suben al podio como campeones y subcampeones pues ya lo lograron en 2012 con Bradley Wiggins y Chris Froome.

