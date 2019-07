El Tour de Francia más emocionante: 5 ciclistas en menos de 2 minutos y Movistar al ataque

El Tour de Francia más abierto de los últimos años está cumpliendo con el guion previsto. A falta de solo dos etapas para el paseo triunfal por los Campos Elíseos hay cinco corredores con posibilidades de ganar la 106ª edición de la ronda gala.

La llegada a Los Alpes abrió las hostilidades entre los favoritos en el principio del fin de este Tour, aunque solo el jovencísimo Egan Bernal (Ineos) consiguió sacar tiempo a un Alaphilippe (Deceuninck) que cada día que pasa tiene más posibilidades de confirmar la gran sorpresa. Desde 1985 no gana un francés y los galos ven más cerca que nunca terminar con una sequía de 34 años.

Uno de los rivales de Alaphilippe será su compatriota Thibaut Pinot. El escalador y jefe de filas del Groupama-FDJ había sido hasta ahora el más fuerte en la montaña, pero en el mítico Galibier no se le vio con las mismas piernas que en Los Pirineos. El francés es quinto a 1:50 y el podio, como mínimo, debe ser su objetivo. Será una de las ruedas a seguir en las llegadas a Tignes y Val Thorens.

Tras Alaphilippe se sitúan en la general el dúo del Ineos. Egan Bernal, ahora segundo a 1:30, y Geraint Thomas, último vencedor del Tour a 1:35. El equipo británico, heredero del Sky, jugará sus dos bazas para vencer por séptima vez en los últimos ocho años. El joven ciclista mostró en la primera etapa alpina que puede dar mucha guerra para convertirse en el primer colombiano que logra conquistar los Campos Elíseos.

Kruijswijk (Jumbo-Visma) es cuarto en la clasificación a 1:47. El holandés ha rozado el podio de una gran vuelta en tres ocasiones, pero en ninguna de ellas lo logró. No tiene un perfil atacante y se dedicará más a aguantar en la alta montaña. Quizá sea de los cinco favoritos al que más justo de fuerzas se le está viendo durante los últimos días.

El papel de Nairo y Landa

Por su parte, Movistar Team será juez y parte del juicio final. El equipo español ha vuelto a colocar a Nairo Quintana como su primer hombre en la clasificación tras su victoria en Valloire. El colombiano formó parte de la escapada del día y sacó más de cinco minutos a los hombres fuertes de la general. Ahora es 7º a 3:54, justamente por delante de Mikel Landa (8º a 4:54). Valverde cierra el top ten a 5:58. El campeón del mundo puede ser una baza a jugar por Unzué en las dos próximas etapas.

Nairo Quintana, ganador de la 18ª Etapa del Tour de Francia Reuters

El dilema para Movistar Team está de nuevo en el papel que jugarán Nairo y Landa. Unzué había dado los galones al vasco tras Los Pirineos, pero la última etapa ha vuelto a poner al colombiano por delante en la general. Lo lógico es que Nairo no esté al mismo nivel que los mejores en Tignes, pero también ha demostrado que no sabe o no quiere ser gregario cuando su equipo lo necesita.

Las opciones de Movistar de estar en el podio de París, ya sean con Nairo o con Landa, pasan de cualquier forma por romper la carrera. El equipo telefónico necesita ir al ataque y con sus tres hombres fuertes puede convertirse en el verdadero juez de este Tour y la rueda a seguir.

Etapa 19 del Tour de Francia 2019

Etapa 20 del Tour de Francia 2019

El Tour 2019 será recordado como el de la máxima igualdad. Este viernes la etapa termina en Tignes, de 1ª, aunque antes se sube la Col de l'Iseran, de categoría especial. El sábado se decidirá todo en un día para no pestañear. Solo 130 kilómetros para llegar a Val Thorens, de categoría especial y con 33,4 kilómetros de continua subida. El maillot amarillo y la gloria está en juego. Bienvenidos a la guerra final en Los Alpes.