El padre de Keisse ataca a la mujer que denunció a su hijo por acoso sexual

Ijko Keisse fue denunciado por la empleada de un bar después de que esta se tomase una foto con algunos integrantes del equipo Quick-Step durante la Vuelta a San Juan. La polémica se originó cuando la chica vio la postura del ciclista, haciendo un gesto sexual en su espalda.

Kessi pidió perdón y la organización decidió expulsarle de la competición, sin embargo, el padre del ciclista no encuentra mal este gesto y culpa de provocación a la camarera. En una entrevista a Het Laaste Nieuws, el hombre se mostró molesto con su hijo: "Fue un acto estúpido, él lo sabe. Creo que hizo lo que pudo para corregirlo, pero ahora han decidido expulsarle de la competición", tras estas palabras añadió: "Ella fue muy sugestiva con su trasero detrás. ¿Quién dice que Iljo no debe presentar una queja contra ella? No debió haber ocurrido pero se disculpó y aceptó las consecuencias".

El director del Quick-Step decidió dar su versión de los hechos a través de un comunicado donde piden perdón por la acción de su ciclista e instan a que no vuelva a suceder.

El comunicado del equipo

"El equipo quiere mostrar sus más sinceras disculpas por los incidentes ocurridos en los últimos días primero a la mujer que se vio afectada por este lamentable incidente, y también a todas las mujeres, seguidores y patrocinadores. No podemos justificar este tipo de comportamiento. Nuestro código de valores incluye el respeto mutuo y no lo hemos mantenido en esta situación. Iljo también ha reconocido su error y ha asumido toda la responsabilidad por sus acciones.

Como equipo, somos conscientes de que uno de nuestros principales papeles es educar a los corredores y asegurarnos de que muestren respeto por todos. Los incidentes de los últimos días son algo de lo que debemos aprender y por esta razón hemos decidido implantar de inmediato un protocolo de conducta específica en los entrenamientos para todos los corredores y el staff para garantizar nuestros valores y asegurar que este tipo de incidentes no vuelve a ocurrir.

De nuevo, pedimos disculpas a todos los afectados por este lamentable incidente".

