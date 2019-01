La camarera que denunció a Keisse por abuso sexual: "No lo hice por dinero"

Una empleada de un bar denunció al ciclista Iljo Keisse por abuso sexual ya que aseguró que le faltaron al respeto "totalmente" y se mostró muy enfadada por la actitud de los ciclistas. Todo ocurrió después de un entrenamiento del equipo en la celebración de la Vuelta a San Juan en Argentina.

"Los ciclistas me han decepcionado. Puse la denuncia el viernes. Yo no quería que saliera en os medios, fue la policía la que me animó a hacerlo", afirmó en unas declaraciones a MARCA.

"No quiero plata, mis papás tienen plata y si yo trabajo aquí es por no tener que pedirles dinero. No denuncié por dinero, sino por dignidad", aseguró la camarera. Durante la tarde del martes, el ciclista belga pidió perdón a través de una de sus redes sociales.

"Quiero pedir disculpas a todos por el gesto que hice la semana pasada. No queria ofender ninguno y lo lamento mucho, lo se que he cometido un error pero no soy una persona irrespetuosa, vuelvo a pedir disculpas", dijo Keisse.

