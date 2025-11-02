El inicio más arrollador de Doncic: tres exhibiciones para superar a Michael Jordan e igualar a Chamberlain

Luka Doncic ha vuelto a escribir su nombre en los libros de historia de la NBA con letras doradas. El base eslovenó está protagonizando uno de los inicios de temporada más impresionantes que se recuerdan en la liga, convirtiéndose en el segundo jugador de la historia, tras el legendario Wilt Chamberlain, en anotar más de 40 puntos en sus tres primeros partidos de una campaña.

Una hazaña que no se veía desde hace 63 años y que se consolida al exmadridista como uno de los talentos más dominantes de la actualidad.​

El regreso del esloveno tras perderse tres encuentros por lesión fue tan espectacular como se esperaba. En su reaparición ante Memphis, Doncic firmó 44 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias en la victoria de los Lakers por 117-112, completando así una trilogía de actuaciones estratosféricas que comenzó con 43 puntos contra Golden State Warriors y continuó con 49 ante los Timberwolves.

Estas tres exhibiciones le permitieron acumular 136 puntos totales, un registro que supera los 125 que Michael Jordan obtuvo en el inicio de la temporada 1986-87.​

Solo Wilt Chamberlain, el hombre récord de la NBA por excelencia, había logrado superar esta cifra con 152 puntos en el inicio de la campaña 1962-63. "Chamberlain el Grande", como le conoció, consiguió este hito en dos ocasiones diferentes: con siete partidos consecutivos de más de 40 puntos en 1962-63 y cinco seguidos en 1961-62.

Ahora, más de seis décadas después, Doncic se sitúa en ese olímpico compartiendo espacio con una de las leyendas más inalcanzables del baloncesto.​

Cifras de escándalo

Las cifras del esloveno son de otro planeta: promedia 45,3 puntos por partido en estos tres encuentros, junto a 11,7 rebotes y 7,7 asistencias. Esta media anotadora en el arranque es la más alta desde que el propio Chamberlain registró 50,7 puntos en 1963, situándose solo por detrás de los 52,7 del gigante en 1962.

Además, Doncic se convirtió en el primer jugador de los Lakers desde Kobe Bryant en 2007 en promediar 45 o más puntos en cualquier lapso de tres partidos, una estadística que refuerza su candidatura al MVP de la temporada.​

El impacto de Doncic ha sido tal que sus compañeros reconocen abiertamente su dependencia del esloveno. Austin Reaves, que había asumido el protagonismo en los tres partidos sin Luka ni LeBron James, lo expresó con claridad: "Si él anota 15 puntos en el primer cuarto, supongo que anotaremos unos 30".

No en vano, Doncic lidera la NBA en anotación del primer período con un promedio de 13 puntos, estableciendo el tono agresivo que caracteriza el juego de los Lakers esta temporada.​

Marcus Smart, veterano de 12 años en la liga que ha compartido cancha con grandes estrellas, no oculta su asombro: "Es fantástico lo que hace. Ha sido genial verlo". Estas palabras reflejan el sentimiento generalizado en la NBA ante un arranque que ya compite con los mejores de la historia.

Con los Lakers en un balance de 4-2 y Doncic aparentemente en su mejor forma física desde su llegada a Los Ángeles, el futuro inmediato de la franquicia angelina luce prometedor. El esloveno no solo está igualando a leyendas como Chamberlain y Kobe, sino que está superando a Michael Jordan en registros que parecían inalcanzables, consolidándose como una de las fuerzas más dominantes de esta generación.​