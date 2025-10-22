Michael Jordan (62), sobre su 'terror' al volver a coger una pelota de baloncesto: "Estaba más nervioso que nunca"

Michael Jordan hizo su debut como colaborador especial en la cobertura de la NBA de NBC Sports, marcando su regreso a los medios de comunicación tras más de dos décadas alejado de las cámaras televisivas.

Durante su primera aparición en el programa MJ: Insights to Excellence, una serie de entrevistas grabadas con el narrador Mike Tirico, Jordan compartió revelaciones sorprendentes sobre su relación actual con el baloncesto.​

Cuando Tirico le preguntó si alguna vez simplemente cogía un balón y practicaba tiros, Jordan respondió con una declaración que dejó atónitos a muchos: "No he tocado un balón en años".

El comentarista de NBC, incrédulo, insistió preguntándole sobre la última vez que había lanzado una pelota de baloncesto, y es ahí donde Jordan narró una anécdota que se ha vuelto viral.​

Jordan explicó que la última vez que tocó un balón fue durante su asistencia a la Ryder Cup —prestigioso torneo de golf—, donde había alquilado una casa. El dueño de la propiedad se acercó para tomarse fotografías con él junto a sus nietos, en lo que se convirtió en un encuentro informal.

La casa contaba con una cancha de baloncesto, y el propietario le pidió a Jordan un favor especial: lanzar un tiro libre frente a sus nietos.​

Lo que siguió fue un momento revelador sobre la presión que aún siente la leyenda del baloncesto. Jordan confesó: "Cuando me paré para lanzar el tiro libre, fue el momento más nervioso que había tenido en años".

Michael Jordan



"I haven't picked up a ball in years…I rented a house...and [the owner] had a bball court. He says, 'I want you to shoot one free throw.'…When I stepped up to shoot the FT, it's the most nervous I've been in years."



(h/t @ClutchPoints)



pic.twitter.com/MZgzTNcep3 — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 22, 2025

Jordan explicó las razones detrás de su ansiedad: "Esos niños habían escuchado las historias de sus padres sobre lo que hice hace 30 años, por lo que su expectativa era la de hace 30 años, y yo no había tocado un balón de baloncesto".

La presión de tener que cumplir con las expectativas creadas por su legendaria carrera, sin haber practicado en años, generó una tensión inusual en alguien que jugó en seis Finales de la NBA y encestó algunos de los tiros más importantes en la historia del deporte.​

Cuando Tirico expresó su esperanza de que Jordan hubiera encestado el tiro, el seis veces campeón respondió con confianza: "Por supuesto". Jordan agregó que ese momento "hizo su semana completa", al poder complacer a esos niños sin saber si aún podría hacerlo.​

Su nuevo rol

La aparición de Jordan en NBC fue anunciada en mayo de 2025, cuando la cadena reveló que había llegado a un acuerdo de 11 años por 77 mil millones de dólares para transmitir partidos de la NBA, marcando el regreso de la liga al canal después de 23 años.

NBC había sido el hogar televisivo de los Bulls de Jordan durante su dominio en los años 90, haciendo que este regreso fuera particularmente nostálgico.​

Durante la entrevista, Jordan explicó sus motivaciones para aceptar este rol: "Tengo una obligación con el juego del baloncesto. No financieramente, estoy bien. Como jugador de baloncesto, quiero poder transmitir mensajes de éxito y dedicación al juego". Añadió que como atleta, "tienes la obligación de devolver el favor".

A sus 62 años, Jordan reveló que ahora prioriza pasar tiempo con su familia sobre las apariciones públicas.: "Es increíble. Realmente nunca sabes cuánto tiempo no tienes para la familia cuando estás en el apogeo de tu carrera. Eso es lo que tengo tiempo de hacer ahora. El activo más valioso que tengo es el tiempo".​

A pesar de no jugar, Jordan confesó que el fuego competitivo que lo caracterizó durante su carrera sigue ardiendo intensamente. "Amo el juego como no te imaginas. Desearía poder tomar una píldora mágica, ponerme unos pantalones cortos y salir a jugar baloncesto hoy, porque eso es lo que soy".

Continuó: "Ese tipo de competencia, ese tipo de competitividad es por lo que vivo, y lo extraño. Extraño ese aspecto de jugar, de poder desafiarme contra lo que la gente ve como gran baloncesto. Pero es mejor que esté sentado aquí hablando contigo en lugar de romperme el tendón de Aquiles y estar en silla de ruedas por un tiempo".